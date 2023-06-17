Суббота, 17 Июня 2023 11:24

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении выразило недовольство послу России в Ереване Сергею Копыркину в связи с инцидентом, в котором были задействованы российские миротворцы, произошедшим в четверг у моста Акари. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба МИД Армении.

"В связи со вчерашним инцидентом, в который были вовлечены российские миротворцы у моста Акари, сегодня в МИД Армении состоялась встреча с послом России в Армении, в ходе которой было высказано резкое недовольство Армении относительно данного инцидента. МИД призвал предпринять все необходимые шаги для выяснения обстоятельств инцидента и исправления ситуации", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

15 июня рано утром произошел инцидент на границе Армении и Азербайджана. Согласно сообщению Погранслужбы Армении, группа азербайджанских военных попыталась установить государственный флаг Азербайджана на армянской территории. Причем, произошло это, как свидетельствуют видеосюжеты, в присутствии российских миротворцев. В ведомстве отметили, что армянская сторона предотвратила продвижение азербайджанских военнослужащих и попытку развернуть флаг.