Суббота, 17 Июня 2023 11:21

АрмИнфо.Сборная Армении по футболу в своем втором матче квалификационного раунда чемпионата Европы в группе D обыграла на выезде сборную Уэльса со счетом 2:4.

В составе сборной Армении дублями отметились Лукас Мануэль Селарраян и Грант-Леон Ранос, у хозяев голы забили Дэниел Джеймс и Харри Уилсон. На 78 минуте матча сборная Уэльса оказалась в меньшинстве, с поля был удален Киффер Мур.

После этой победы у сборной Армении 3 очка после двух матчей, и она расположилась на четвертой позиции в турнирной таблице. Лидирует в группе сборная Турции, одержавшая на выезде в своем третьем матче сборную Латвии со счетом 3:2. На втором месте - Хорватия, у которой после двух матчей 4 очка, столько же в своем активе имеет и Уэльс, но после трех матчей. Замыкает турнирную таблицу команда Латвии, которая после двух матчей очков не имеет.