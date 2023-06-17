Суббота, 17 Июня 2023 11:19

АрмИнфо. Армения придает большое значение дальнейшему развитию и углублению основанного на демократических ценностях, практических интересах и взаимном уважении многопланового сотрудничества с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в поздравительном послании премьер- министра РА Никола Пашиняна главе кабмина Великобритании Риши Сунаку по случаю национального праздника страны - Дня рождения короля Карла Третьего.

В поздравительном послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, отмечается: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенного Королевства по случаю национального праздника - Дня рождения короля Карла Третьего. Рад констатировать, что в последнее время в армяно- британских отношениях наблюдается положительная динамика, и в этом контексте подтверждаю приверженность армянской стороны способствовать расширению двусторонней повестки дня. Надеюсь, что объявленный недавно стратегический диалог Армения-Великобритания станет важной и практической площадкой для расширения двустороннего сотрудничества в перспективных направлениях. В контексте реализации принятой правительством Республики Армения повестки реформ мы высоко ценим постоянную поддержку Соединенного Королевства и надеемся, что она будет носить долгосрочный характер. Желаю Вашему Превосходительству доброго здоровья, а дружественному народу Соединенного Королевства - процветания".

Отметим, что 17 июня в Великобритании впервые будет отмечен национальный праздник по случаю Дня рождения Карла Третьего. Фактический день рождения Карла III - 14 ноября. День рождения монарха - отдельный праздник, не имеющий привязки к дате появления короля на свет, который принято отмечать в июне