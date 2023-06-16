Пятница, 16 Июня 2023 22:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 46, 47, 48 в 1-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 32, 23, 30, 34, 36 на пр. Исакова, жилые дома 14 на пр. Азатутяна, 2, 4 на улице Д. Анахта, жилые дома 10/6, 8/3 и частные дома 8, 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 17 на 3-ем переулке Аргутяна, жилые дома 1/11 , 1/9, 3, 19/2 и частные дома 5-25 на улице Малхасянца, жилые дома 47-49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 82, 92/2, 92/1 и частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, частные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако, частные дома 1-9, 121-148 на улице Эмина, школа N115, жилые дома 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/10, 4/11, 31, 33, 35, 66, 68, 70, 72 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 36, 38, 40, 42, 43/1, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, жилой дом 3/3 на улице Тотовенца, жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, жилые дома 21, 23, 25 на пр. Гая, ясли-детские сады NN102, 250, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 36 на улице Пушкина, абоненты-жильцы жилого дома 19 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 1-ый и 2-ой подъезды жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Паракар;

в Арагацотнской области:

12:00-16:00 улицы Сисакян, В. Петросян, Гетапня, Линча, Касаха, квартал “Арай” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Ерасх, Шагап, Воскетап;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Капуйт;

11:00-13:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10։00-13։00 жилые дома 1-11 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, 12, 34, 46 в 10-ом квартале, кварталы “Коттеджнер”, “Сараландж”, насосная станция “Веолиа Джур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

10:00-14:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Зовуни 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, собственники “В. Варданян”, “Аветисян Ваграм”, “С. Самсонян”, воинская часть СНБ, МЧС, ООО “Вараздат”, каменный цех;

в Гегаркуникской области:

10։00–15:00 частично улицы Мясникяна, Комитаса (средняя школа N1 и кварталы “ДОСААФ”) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11։00-14:00 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В. Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

11-00-16:50 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”;

12։00–13:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 42 на пр. Исакова, абоненты-жильцы жилых домов 143, 145 на улице Бабаджаняна, частные дома, расположенные на правой стороне, улицы Мелкумова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 151/1–151/4 на улице Саркавага, жилой дом 1 на улице Прошяна, жилые дома 21, 23, 30/3 на пр. Баграмяна; жилые дома 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 54, 56, 58, 60 на улице Молдовакан, 21, 23, 27, 28, 31, 52 на пр. Гая, школа N139, ясли-детский сад N250 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 6-8 на 2-ом тупике пр. Тиграна Меца, частные дома 17-30 на улице Хоренаци, 43-75 на 2-ом переулке Нар-Доса;

11:00-17:00 жилые дома 22, 22а на улице Абовяна, жилой дом 8 на пр. Саят-Новы, абоненты-жильцы жилого дома 28/20 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 151/1-151/4 на улице Саркавага; частные дома 153, 202, 203 на улице Арменакяна, частные дома 2, 8/8, 8/10, 10 на улице Г. Овсепяна, здание агентства здравоохранения, поликлиника N5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

12:00-14:00 село Мастара;

в Араратской области:

10:00-13:00 села Зангакатун, Вардашат; частично села Ланджар, Урцаландж, Ванашен, Суренаван;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

14:30-16:30 квартал “Сараландж”, частично 3-ий, 4-ый микрорайоны, квартал “Марзадашт”, кварталы “Атисис 1, 2”, родильный дом в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։00-15:00 частично улицы Мясникяна, Комитаса (средняя школа N1 и кварталы “ДОСААФ”) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

15։00-16։00 село Драхтик;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Мецаван, Даштадем, Дзюнашох и Пагахбюр;

11:00-13:00 село Сарчапет;

в Сюникской области:

11:00-13:00 жилые дома 1, 3, 3а на улице Исраеля Ори и жилой дом 1а на улице Ханджяна в городе Сисиан.