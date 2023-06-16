Пятница, 16 Июня 2023 17:15

АрмИнфо.После длительного перерыва Национальная картинная галерея Армении вновь открывает постоянную экспозицию работ всемирно известного мариниста Ованеса Айвазовского (Ивана Айвазовского).

Экспозиция будет представлена в отремонтированном и модернизированном зале и включает в себя порядка 50 живописных и графических работ на армянские и библейские темы, мирные и лирические, бурные ночные морские пейзажи, окутанные таинственной пеленой.

<Коллекция мастера в Национальной картинной галерее - одна из самых важных в мире, как по объему, так и по художественной ценности>, -

говорится в сообщении Нацгалерее.

Открытие выставки состоится 21 июня в 18:30. Вход со стороны улицы Арама.