Пятница, 16 Июня 2023 17:03

АрмИнфо.Посол России в РА Сергей Копыркин в эти минуты находится в МИД Армении.

Видео о посещении российского посла внешнеполитического ведомства растиражировали армянские СМИ. Причины посещение МИД дипломат пока не известны.

СМИ предполагают, что это может быть связано с инцидентом, возникшем накануне у моста Хакари близ села Тех Сюникской области. Отметим, что там накануне вражеские силы попытались водрузить флаг Азербайджана. В результате азербайджанской провокации один армянский пограничник пострадал.

В МИД Армении пока не выступали с заявлением по поводу визита посла в Министерство.