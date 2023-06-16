Пятница, 16 Июня 2023 16:15

АрмИнфо.Нападающий ФК <Милан>, чемпион мира - французский футболист Оливье Жиру поддержал народ Нагорного Карабаха, который в течение полугода находится в блокаде со стороны Азербайджана.

Как передает издание Nouvelles d'Armenie, форвард в рамках мероприятия <Ночь для миссии> (Nuit pour la Mission) выставил на аукцион свою футболку с игры со Сборной Англии во время Чемпионата мира 2022 года, где отличился голом на 78 минуте.

Вырученные с аукциона средства Жиру передал фонду Espoir pour l'Armenie (<Надежда для Армении>), которая является партнером фонда Portes Ouvertes (<Открытые двери>)

Присутствующие на этом мероприятии представители фондов Анн-Флоранс Рош и пастор Рене Леонян выразили благодарность организаторам и донорам за их солидарность с армянами Армении и Нагорного Карабаха и Оливье Жиру за его веру и гуманизм.

Отметим, что Оливье Жиру - французский футболист, нападающий ФК <Милан> и Сборной Франции, Кавалер ордена Почетного легиона.

Участник трёх Чемпионатов мира (2014, 2018 и 2022), Чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020), чемпион мира. Рекордсмен по забитым мячам за национальную Сборную (53).

Впервые Жиру вышел на поле в качестве профессионального футболиста в марте 2006 года.

В 2007 году <Гренобль> сдал футболиста в аренду <Истре>. А к концу сезона клуб и вовсе продал спортсмена французскому <Туру>. Среди новых товарищей молодой человек быстро зарекомендовал себя как настоящий профессионал и принес пользу команде в 24 матчах из 44 встреч, в которых принял участие.

Карьера француза постепенно развивалась. В 2010 году Жиру подписал контракт с <Монпелье>. Уже в дебютном сражении против <Дьера> забил гол, который принес новой команде Оливье победу.

Спустя год футболист покинул родную страну и перебирался в Англию. Увидеть у себя в команде Оливье хотели сразу два клуба - <Челси> и <Арсенал>. Договоренность была достигнута с последним. Новый контракт предполагал обязательства перед командой на 4 года.

Январь 2018 года принес изменения в жизнь Оливье. <Арсенал> согласился на предложение <Челси> о продаже нападающего. Английский клуб заплатил за француза 16 млн фунтов стерлингов. К тому моменту, когда Оливье покинул <Арсенал>, статистика спортсмена показывала участие в 252 матчах и наличие на его счету 105 голов.

Оливье забил первый мяч за <Челси> в феврале на Кубке Англии в матче против <Халл Сити>, а в марте в составе команды стал обладателем главной награды турнира.

Несмотря на результативность, в 2021 году британский клуб решил не продлевать контракт с игроком. В середине лета 2021 года футболист перешел в футбольный клуб <Милан>.