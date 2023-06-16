Пятница, 16 Июня 2023 16:05

АрмИнфо.Республика Арцах является наиболее заинтересованной стороной в поиске всеобъемлющего урегулирования конфликта с Азербайджаном посредством диалога и мирных переговоров по установлению прочного и справедливого мира в регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в связи с недавними резонансными публикациями в ряде российских СМИ о попытках налаживания диалога между Степанакертом и Баку со ссылкой на неназванные дипломатические источники.

В МИД НКР подчеркнули, что после окончания 44-дневной войны попытки налаживания контактов с целью решения ряда неотложных вопросов уже имели место. В частности, между представителями Арцаха и Азербайджана при посредничестве миротворческого контингента РФ состоялось несколько встреч, в ходе которых обсуждались гуманитарные, инфраструктурные и другие технические вопросы по обеспечению условий для нормальной и мирной жизни людей.

"До блокады Азербайджаном Арцаха благодаря встречам, проведенным при посредничестве миротворческого контингента РФ, были зафиксированы конкретные результаты в выяснении судеб пропавших без вести и поиске останков погибших, обеспечении нормального функционирования жизненно важных инфраструктур, организации сельскохозяйственных работ и других вопросах", - отметили в Степанакерте.

В этом клюве в ведомстве напомнили, что последняя встреча в подобном формате состоялась 1 марта 2023 года, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с прекращением транспортной и энергетической блокады Арцаха. "Однако азербайджанская сторона вначале отказалась выполнять достигнутые в ходе встречи договоренности, а затем прибегла к различным провокациям и агрессивным действиям, последовательно отвергая все последующие предложения Республики Арцах о продолжении встреч в указанном формате", - добавили в МИД.

В тоже время внешнеполитическое ведомство констатирует, что власти Арцаха неоднократно заявляли, что для возобновления мирного процесса необходимо восстановить международно признанный переговорный формат, в рамках которого будет возможно обсуждение всех спорных вопросов и противоречий на основе принципов добросовестности, сотрудничества и равноправия сторон.

"При этом данный механизм должен быть инклюзивным и представительным, а также обладать потенциалом и полномочиями обеспечить реализацию достигнутых договоренностей и взятых сторонами обязательств.

Убеждены, что роль международных посредников должна не ограничиваться оказанием добрых услуг, а быть направлена на более активное вовлечение в процесс поиска справедливых, сбалансированных и жизнеспособных решений существующих проблем, создание благоприятных и достойных условий для диалога, а также обеспечение неукоснительного соблюдения Азербайджаном норм и принципов международного права и положений Устава ООН. В данном контексте вновь отмечаем важность задействования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также эффективного сотрудничества всех основных акторов, вовлеченных в процесс мирного урегулирования конфликта", - подчеркнули в Степанакерте.

В МИД НКР считают, что в этой связи первостепенное значение имеют коллективные и индивидуальные усилия международного сообщества, направленные на создание условий для нормальной жизни в Арцахе, прекращение транспортной и энергетической блокады, ликвидацию незаконно установленного азербайджанского контрольно-пропускного пункта, обеспечение свободного передвижения людей, транспортных средств и грузов в обоих направления через Лачинский коридор в соответствии с положениями Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и постановлением Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года.

"Очевидно, что в условиях продолжающейся жесткой блокады Арцаха, нарастающей угрозы применения силы и этнических чисток, когда 120-тысячное население Арцаха, по сути, находится в положении заложника, начало подлинного диалога для обсуждения путей политического урегулирования азербайджано-карабахского конфликта представляется нереальным", - резюмировали в Степанакерте.

Отметим, что 15 июня ряд российских СМИ со ссылкой на дипломатический источников в Вашингтоне сообщили, что якобы США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, а в случае отказа угрожают контртеррористической операцией. "В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - цитируют российскими СМИ источник.