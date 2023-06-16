Пятница, 16 Июня 2023 15:18

АрмИнфо.15 июня 2023 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения Мухамметгелди Аязов встретился с Председателем Комитета по градостроительству Республики Армения Арменом Гуларяном.

В ходе встречи состоялась интересная беседа по градостроительству как в Туркменистане так и в Армении, о налаживании сотрудничества между архитектурно-строительными вузами двух стран.

Посол Аязов отметил высокий темп строительства в Туркменистане жилых домов, целых жилых районов, новых объектов разного назначения, а также рассказал о возводимом современном городе Аркадаг.

По завершении встречи Посол Аязов передал письмо Р.Мередова, Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Армену Гуларяну с приглашением принять участие в торжественной церемонии открытия нового градостроительного проекта - современного города Аркадаг, которое было принято с благодарностью.