Пятница, 16 Июня 2023 15:15

АрмИнфо. Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворческих сил, и именно они ответственны за складывающуюся ситуацию. Об этом 16 июня на брифинге заявил депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

Он отметил, что по ситуации в коридоре идут обсуждения с российскими партнерами. <Мы оцениваем это, как очередную провокацию со стороны Азербайджана, направленную на срыв переговорного процесса. Но мы будем двигаться вперед, исходя из нашей повестки>, - отметил Ованнисян.

Отвечая на вопрос о возможности замены государственного герба страны на фоне критики в адрес государственного символа, прозвучавшие накануне из уст премьер-министра Никола Пашиняна, Ованнисян подчеркнул, что был всего лишь поднят вопрос, и общественность может принять участие в подобного рода обсуждениях.