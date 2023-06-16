Пятница, 16 Июня 2023 15:04

АрмИнфо.В ходе обсуждений по проекту исполнения государственного бюджета Армении 2022 года прозвучали несколько необоснованных тезисов, доходившие порой до откровенного блефа. Об этом 16 июня на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

По его словам, накануне на пленарном заседании НС из уст премьер-министра РА Никола Пашиняна прозвучало утверждение о том, что прежние власти якобы собирались обменять Мегри на Нагорный Карабах, не указывая при этом источники. Депутат привел свои источники, свидетельствующие об обратном.

Еще одним блефом, по словам оппозиционера, являются утверждения властей о том, что уровень бедности в стране снизился. Между тем, согласно докладу Продовольственной программы ООН, в прошлом году уровень бедности в Армении вырос. <Сколько бы власти не хвастались ростом ВВП в 12,6% уровень бедности в стране увеличился. Должен также отметить, что в страну поступило больше трансфертов, чем все доходы государства вместе взятые>, - отметил Артур Хачатрян.

Говоря о провокациях Азербайджана, другой участник брифинга, депутат НС от той же фракции Арцвик Минасян заметил, что накануне в парламенте министр обороны РА Сурен Папикян увязал провокации со стороны Азербайджана с празднованием в Армении Дня государственных символов. <Любопытно, что и премьер-министр РА Никол Пашинян накануне говорил о символах, что не может не представлять интереса - с одной стороны, азербайджанцы открывают огонь в этот день, а с другой, Пашинян критикует содержание государственного гимна>, - подчеркнул Минасян.

Он также заметил, что действия Азербайджана осуждаемы и неприемлемы, тем более, что на территории Армении предпринимается попытка продвинуться вглубь территории страны. Он указал на важность предотвращения тезисов властей Армении, которые носят чисто азербайджано- турецкий характер, начиная от статуса Арцаха и заканчивая ложными миролюбивыми заявлениями. <Тебя убивают, а ты говоришь о мире, тебя расстреливают, а ты трубишь о мирной повестке. До каких пор?>- задал вопрос оппозиционер.

В этой связи , Артур Хачатрян подчеркнул, что на фоне этих <миролюбивых> заявлениях властей Армении Азербайджан проявляет все большую наглость.