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В Национальной картинной галерее вновь откроется экспозиция АйвазовскогоВ Национальной картинной галерее вновь откроется экспозиция Айвазовского
Посол России в эти минуты находится в МИД АрменииПосол России в эти минуты находится в МИД Армении
Чемпион мира по футболу Оливье Жиру поддержал народ Нагорного КарабахаЧемпион мира по футболу Оливье Жиру поддержал народ Нагорного Карабаха
Степанакерт назвал нереальным диалог с Баку в условиях продолжающейся жесткой блокады Арцаха и нарастающей угрозы этнических чистокСтепанакерт назвал нереальным диалог с Баку в условиях продолжающейся жесткой блокады Арцаха и нарастающей угрозы этнических чисток
Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения встретился с Председателем Комитета по градостроительствуЧрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения встретился с Председателем Комитета по градостроительству
Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев, и именно они ответственны за складывающуюся ситуацию - депутат от партии властиЛачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев, и именно они ответственны за складывающуюся ситуацию - депутат от партии власти
Депутат: в ходе обсуждений в парламенте прозвучали несколько необоснованных тезисов, доходившие порой до откровенного блефаДепутат: в ходе обсуждений в парламенте прозвучали несколько необоснованных тезисов, доходившие порой до откровенного блефа
ВТБ (Армения) открыл новый головной офисВТБ (Армения) открыл новый головной офис
Министр: из-за действий Азербайджана перевозка тяжело больных из Арцаха в Армению стала невозможнойМинистр: из-за действий Азербайджана перевозка тяжело больных из Арцаха в Армению стала невозможной
Жалобы в отношении граждан, имеющих задолженность до 2 млн драм, отныне будут рассматриваться нотариусами, а не судамиЖалобы в отношении граждан, имеющих задолженность до 2 млн драм, отныне будут рассматриваться нотариусами, а не судами
Армен Ашотян арестован на 2 месяца - решение судаАрмен Ашотян арестован на 2 месяца - решение суда
Пашинян: Азербайджан дал старт политике этнических чисток в отношении жителей Нагорного КарабахаПашинян: Азербайджан дал старт политике этнических чисток в отношении жителей Нагорного Карабаха
В Мегри открылся 10 по счету Русский центрВ Мегри открылся 10 по счету Русский центр
ANCA: Комиссия Конгресса США прольет свет на агрессию АзербайджанаANCA: Комиссия Конгресса США прольет свет на агрессию Азербайджана
Вражеские силы продолжают обстреливать завод в ЕрасхеВражеские силы продолжают обстреливать завод в Ерасхе
Экс-министр обороны Армении считает водоразделом политпреследование зампреда РПАЭкс-министр обороны Армении считает водоразделом политпреследование зампреда РПА
Генпрокурор РА: отсутствие осуждающей оценки действий Азербайджана приводит к невыполнению Баку достигнутых договоренностейГенпрокурор РА: отсутствие осуждающей оценки действий Азербайджана приводит к невыполнению Баку достигнутых договоренностей
Минобороны Армении и Армия обороны Арцаха опровергают очередную порцию вражеской дезинформацииМинобороны Армении и Армия обороны Арцаха опровергают очередную порцию вражеской дезинформации
В Госдепе США продолжают призывать Армению и Азербайджан к диалогуВ Госдепе США продолжают призывать Армению и Азербайджан к диалогу
Игорь Краснов: важно поддерживать контакты между генпрокурорами России, Армении и Азербайджана для обеспечения мира и безопасности в регионеИгорь Краснов: важно поддерживать контакты между генпрокурорами России, Армении и Азербайджана для обеспечения мира и безопасности в регионе
Степанакерт призвал международное сообщество не закрывать глаза на геноцидальную политику БакуСтепанакерт призвал международное сообщество не закрывать глаза на геноцидальную политику Баку
Государственный герб Армении четко отражает психологию армянского народа - премьерГосударственный герб Армении четко отражает психологию армянского народа - премьер
Посол: Азербайджан предпринял очередную попытку подорвать мирный процессПосол: Азербайджан предпринял очередную попытку подорвать мирный процесс
МО Армении опровергает дезинформацию азербайджанской стороны о якобы тяжелых боях на границеМО Армении опровергает дезинформацию азербайджанской стороны о якобы тяжелых боях на границе
Состояние здоровья раненого пограничника оценивается как стабильно тяжелое -СНБСостояние здоровья раненого пограничника оценивается как стабильно тяжелое -СНБ
В посольстве США в Армении прокомментировало слухи о том, что Вашингтон якобы оказывает давление на Арцах для организации встречи с АзербайджаномВ посольстве США в Армении прокомментировало слухи о том, что Вашингтон якобы оказывает давление на Арцах для организации встречи с Азербайджаном
Tуркменистан  закупит новые самолеты BoeingTуркменистан  закупит новые самолеты Boeing
Тюрколог: Ни один турецкий чиновник никогда не говорил о целесообразности возведения в Турции памятников организаторам Геноцида армянТюрколог: Ни один турецкий чиновник никогда не говорил о целесообразности возведения в Турции памятников организаторам Геноцида армян
Зампред РПА задержан на 24 часа, в Антикоррупционный суд представлено ходатайство о его аресте - адвокатЗампред РПА задержан на 24 часа, в Антикоррупционный суд представлено ходатайство о его аресте - адвокат
Враг применил дрон по армянским позициям в КапанеВраг применил дрон по армянским позициям в Капане
Алиев выразил благодарность Пакистану за поддержку в войне против Арцаха в 2020 году и назвал условия подписания мирного договора с АрмениейАлиев выразил благодарность Пакистану за поддержку в войне против Арцаха в 2020 году и назвал условия подписания мирного договора с Арменией
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Делегация из Мегри побывала с ознакомительным визитом в ИранеДелегация из Мегри побывала с ознакомительным визитом в Иране
Губернатор: Азербайджан ставит перед собой цель воспрепятствовать нормальному развитию приграничных населенных пунктов АрменииГубернатор: Азербайджан ставит перед собой цель воспрепятствовать нормальному развитию приграничных населенных пунктов Армении
Совет НДП осудил насилие правоохранителей в отношении граждан и призвал аккредитованные в Армении посольства отреагировать на эти вопиющие фактыСовет НДП осудил насилие правоохранителей в отношении граждан и призвал аккредитованные в Армении посольства отреагировать на эти вопиющие факты
Инфоштаб Арцаха: Азербайджан запретил все перевозки по Кашатахскому коридору после своей же провокации у моста ХакариИнфоштаб Арцаха: Азербайджан запретил все перевозки по Кашатахскому коридору после своей же провокации у моста Хакари
Армянский пограничник ранен в результате вражеской провокации в направлении села ТехАрмянский пограничник ранен в результате вражеской провокации в направлении села Тех
Задержан вице-председатель РПА  Армен АшотянЗадержан вице-председатель РПА  Армен Ашотян
Депутат: власти Азербайджана демонстрирует, что не пойдут ни на какие переговоры и договоренностиДепутат: власти Азербайджана демонстрирует, что не пойдут ни на какие переговоры и договоренности
В гражданской миссии ЕС в Армении отреагировали на обвинения МосквыВ гражданской миссии ЕС в Армении отреагировали на обвинения Москвы
Мария Захарова Мария Захарова "шокирована" сообщениями о давлении Вашингтона на Степанакерт
Оппозиционер: Единственное Оппозиционер: Единственное "преступление" Хачатурова в том, что он не пошел на сделку с властью и продолжил отстаивать свою позицию
Оппозиционный депутат НС Армении намерен сформировать новую политическую элиту, готовую пойти до конца в борьбе с нынешней властьюОппозиционный депутат НС Армении намерен сформировать новую политическую элиту, готовую пойти до конца в борьбе с нынешней властью
Враг подверг минометному огню позиции ВС Армении в направлении села Тех в СюникеВраг подверг минометному огню позиции ВС Армении в направлении села Тех в Сюнике
Постпред Армении при ООН напомнил международному сообществу о необходимости сохранения культурного наследия АрцахаПостпред Армении при ООН напомнил международному сообществу о необходимости сохранения культурного наследия Арцаха
Азербайджанцы продолжают уничтожать армянское наследие на оккупированных территориях Арцаха - на этот раз стерт с земли мост ХаливорАзербайджанцы продолжают уничтожать армянское наследие на оккупированных территориях Арцаха - на этот раз стерт с земли мост Халивор
Армянские пограничники пресекли попытку вражеской стороны установить азербайджанский флаг на суверенной территории РА близ Лачинского коридораАрмянские пограничники пресекли попытку вражеской стороны установить азербайджанский флаг на суверенной территории РА близ Лачинского коридора
Давид Бабаян: Диалог Баку - Степанакерт возможен только в международном форматеДавид Бабаян: Диалог Баку - Степанакерт возможен только в международном формате
Тагуи Товмасян в Бельгии подняла вопрос о необходимости реализации права народа Арцаха на самоопределениеТагуи Товмасян в Бельгии подняла вопрос о необходимости реализации права народа Арцаха на самоопределение
Экологическое ведомство Армении исключает вредный характер строящегося в Ерасхе металлургического заводаЭкологическое ведомство Армении исключает вредный характер строящегося в Ерасхе металлургического завода
Вражеские силы открыли огонь по выполнявшим сельскохозяйственные работы жителям АрцахаВражеские силы открыли огонь по выполнявшим сельскохозяйственные работы жителям Арцаха
В МИД России усмотрели скрытую повестку В МИД России усмотрели скрытую повестку "на земле" и "второе дно" в мандате гражданской миссии ЕС в Армении
В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с ранением двух иностранцев в результате обстрела Азербайджаном строящегося завода в ЕрасхеВ Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с ранением двух иностранцев в результате обстрела Азербайджаном строящегося завода в Ерасхе
Наблюдатели ЕС посетили завод в Ерасхе, который был обстрелян вражеской сторонойНаблюдатели ЕС посетили завод в Ерасхе, который был обстрелян вражеской стороной
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