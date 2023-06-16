Пятница, 16 Июня 2023 14:33

АрмИнфо.ВТБ (Армения) перевел свой головной офис в новое здание. На площади 5 тыс. кв метров работают 400 сотрудников всех направлений бизнеса, что делает новый центр крупнейшим в сети банка в республике. Кроме того, на первом этаже для обслуживания клиентов открыта зона 24/7 с двумя банкоматами и платежным терминалом.

Новый 8-этажный офис выполнен в стиле лофт и оснащен современными информационными и коммуникационными технологиями. Для деловых встреч доступны комфортабельные переговорные, зоны отдыха для специалистов, в том числе открытая веранда.

«Открытие нашего нового центра позволило банку отказаться от арендуемой недвижимости и перенести бизнес-офис из центра Еревана в более разгруженный и зеленый район города. Концепция нового головного здания построена таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт каждому сотруднику. Успех командной работы нашего банка – это создание комфортных условий как для деловых встреч, так и для отдыха персонала. В процессе проектирования офисного пространства мы следовали принципу равновесия между этими двумя категориями», - прокомментировал врио генерального директора – председателя Директората ВТБ (Армения) Ара Авагян.

Новый головной офис ВТБ (Армения) находится в Ереване на улице Манандян 33/3. На первом этаже его расположена зона 24/7 с платежным терминалом, который позволяет проводить банковские операции без пластиковой карты, и 2 банкомата.

ВТБ (Армения) активно участвует в ключевых госпрограммах, а также запусках новых решений для развития финансового рынка страны. Прибыль банка в республике за 1 квартал 2023 г. увеличилась в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На конец 1 квартала текущего года число корпоративных клиентов банка составило более 11 тыс., а розничных – превысило 380 тыс. Сегодня им доступны более 50 отделений по всей стране, свыше 200 банкоматов и порядка 50 терминалов обслуживания.

