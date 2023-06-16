Пятница, 16 Июня 2023 13:56

АрмИнфо. Жалобы в отношении граждан Армении, имеющих задолженность до 2 млн драм, отныне будут рассматриваться нотариусами, а не судами. Поправки в Гражданско-процессуальном кодексе и в пакете смежных законов одобрены на заседании правительства 16 июня.

По словам министра юстиции РА Григора Минасяна, к исковых требованиям относятся дела о взыскании долгов по коммунальным услугам и незначительным кредитным средствам. Подобного рода иски в судах страны составляют более 80% от всех гражданских исков. Более того, в 95% случаев должники, как правило, не оспаривают решения судов из-за их очевидности. Предложенным пакетом предлагается, чтобы подобного рода дела рассматривали нотариусы, которые будут проверять жалобы от коммерческих банков и коммунальных операторов, после чего направлять уведомления должникам.

В случае покрытия долга, дела будут закрываться, в противном случае жалобы будут поступать в Службу принудительного исполнительного судебных актов для взыскания. Весь этот процесс будет занимать не более одного месяца. При этом, граждане смогут оспорить принимаемые решения, если посчитают, что нотариусы ошиблись в своих расчетах.

Предлагаемые поправки, как заметил министр, позволят значительно разгрузить суды.