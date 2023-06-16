Пятница, 16 Июня 2023 13:48

АрмИнфо. Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян арестован сроком на два месяца. Соответствующее решение принял Антикоррупционный суд Армении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян 15 июня днем был задержан на 24 часа. В Антикоррупционный суд РА представлено ходатайство об аресте политика.

Отметим, что Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвиняют в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти в 100 тыс долларов. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза. В отношении политика в ноябре 2022 г. была избрана подписка о невыезде.

В этой связи, как отметил адвокат, основанием для задержания послужило якобы нарушение Ашотяном подписки о невыезде. Более того, продолжил адвокат, обвинение политику будет дополнено.