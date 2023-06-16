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АрмИнфо. Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян арестован сроком на два месяца. Соответствующее решение принял Антикоррупционный суд Армении.
Как ранее сообщало АрмИнфо, заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян 15 июня днем был задержан на 24 часа. В Антикоррупционный суд РА представлено ходатайство об аресте политика.
Отметим, что Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвиняют в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти в 100 тыс долларов. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза. В отношении политика в ноябре 2022 г. была избрана подписка о невыезде.
В этой связи, как отметил адвокат, основанием для задержания послужило якобы нарушение Ашотяном подписки о невыезде. Более того, продолжил адвокат, обвинение политику будет дополнено.
|В Национальной картинной галерее вновь откроется экспозиция Айвазовского
|Посол России в эти минуты находится в МИД Армении
|Чемпион мира по футболу Оливье Жиру поддержал народ Нагорного Карабаха
|Степанакерт назвал нереальным диалог с Баку в условиях продолжающейся жесткой блокады Арцаха и нарастающей угрозы этнических чисток
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения встретился с Председателем Комитета по градостроительству
|Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев, и именно они ответственны за складывающуюся ситуацию - депутат от партии власти
|Депутат: в ходе обсуждений в парламенте прозвучали несколько необоснованных тезисов, доходившие порой до откровенного блефа
|ВТБ (Армения) открыл новый головной офис
|Министр: из-за действий Азербайджана перевозка тяжело больных из Арцаха в Армению стала невозможной
|Жалобы в отношении граждан, имеющих задолженность до 2 млн драм, отныне будут рассматриваться нотариусами, а не судами
|Армен Ашотян арестован на 2 месяца - решение суда
|Пашинян: Азербайджан дал старт политике этнических чисток в отношении жителей Нагорного Карабаха
|В Мегри открылся 10 по счету Русский центр
|ANCA: Комиссия Конгресса США прольет свет на агрессию Азербайджана
|Вражеские силы продолжают обстреливать завод в Ерасхе
|Экс-министр обороны Армении считает водоразделом политпреследование зампреда РПА
|Генпрокурор РА: отсутствие осуждающей оценки действий Азербайджана приводит к невыполнению Баку достигнутых договоренностей
|Минобороны Армении и Армия обороны Арцаха опровергают очередную порцию вражеской дезинформации
|В Госдепе США продолжают призывать Армению и Азербайджан к диалогу
|Игорь Краснов: важно поддерживать контакты между генпрокурорами России, Армении и Азербайджана для обеспечения мира и безопасности в регионе
|Степанакерт призвал международное сообщество не закрывать глаза на геноцидальную политику Баку
|Государственный герб Армении четко отражает психологию армянского народа - премьер
|Посол: Азербайджан предпринял очередную попытку подорвать мирный процесс
|МО Армении опровергает дезинформацию азербайджанской стороны о якобы тяжелых боях на границе
|Состояние здоровья раненого пограничника оценивается как стабильно тяжелое -СНБ
|В посольстве США в Армении прокомментировало слухи о том, что Вашингтон якобы оказывает давление на Арцах для организации встречи с Азербайджаном
|Tуркменистан закупит новые самолеты Boeing
|Тюрколог: Ни один турецкий чиновник никогда не говорил о целесообразности возведения в Турции памятников организаторам Геноцида армян
|Зампред РПА задержан на 24 часа, в Антикоррупционный суд представлено ходатайство о его аресте - адвокат
|Враг применил дрон по армянским позициям в Капане
|Алиев выразил благодарность Пакистану за поддержку в войне против Арцаха в 2020 году и назвал условия подписания мирного договора с Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Делегация из Мегри побывала с ознакомительным визитом в Иране
|Губернатор: Азербайджан ставит перед собой цель воспрепятствовать нормальному развитию приграничных населенных пунктов Армении
|Совет НДП осудил насилие правоохранителей в отношении граждан и призвал аккредитованные в Армении посольства отреагировать на эти вопиющие факты
|Инфоштаб Арцаха: Азербайджан запретил все перевозки по Кашатахскому коридору после своей же провокации у моста Хакари
|Армянский пограничник ранен в результате вражеской провокации в направлении села Тех
|Задержан вице-председатель РПА Армен Ашотян
|Депутат: власти Азербайджана демонстрирует, что не пойдут ни на какие переговоры и договоренности
|В гражданской миссии ЕС в Армении отреагировали на обвинения Москвы
|Мария Захарова "шокирована" сообщениями о давлении Вашингтона на Степанакерт
|Оппозиционер: Единственное "преступление" Хачатурова в том, что он не пошел на сделку с властью и продолжил отстаивать свою позицию
|Оппозиционный депутат НС Армении намерен сформировать новую политическую элиту, готовую пойти до конца в борьбе с нынешней властью
|Враг подверг минометному огню позиции ВС Армении в направлении села Тех в Сюнике
|Постпред Армении при ООН напомнил международному сообществу о необходимости сохранения культурного наследия Арцаха
|Азербайджанцы продолжают уничтожать армянское наследие на оккупированных территориях Арцаха - на этот раз стерт с земли мост Халивор
|Армянские пограничники пресекли попытку вражеской стороны установить азербайджанский флаг на суверенной территории РА близ Лачинского коридора
|Давид Бабаян: Диалог Баку - Степанакерт возможен только в международном формате
|Тагуи Товмасян в Бельгии подняла вопрос о необходимости реализации права народа Арцаха на самоопределение
|Экологическое ведомство Армении исключает вредный характер строящегося в Ерасхе металлургического завода
|Вражеские силы открыли огонь по выполнявшим сельскохозяйственные работы жителям Арцаха
|В МИД России усмотрели скрытую повестку "на земле" и "второе дно" в мандате гражданской миссии ЕС в Армении
|В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с ранением двух иностранцев в результате обстрела Азербайджаном строящегося завода в Ерасхе
|Наблюдатели ЕС посетили завод в Ерасхе, который был обстрелян вражеской стороной
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Looking back is yet to come: Кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году отметит 20- летний юбилей
|Военная полиция МО РА призывает граждан воздерживаться от любых действий, направленных на нанесение ущерба репутации ВС
|МИД: Азербайджан с применением силы постоянно пытается оказать давление на переговорный процесс
|Министр: в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций региона имеется некоторый прогресс
|Правительство Армении будет уделять пристальное внимание качеству образования в русских классах армянских школ
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