Пятница, 16 Июня 2023 11:58

АрмИнфо. Азербайджан дал старт политике этнических чисток в отношении жителей Нагорного Карабаха. Об этом 16 июня на заседании правительства РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, незаконная установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на Лачинском коридоре, блокирование поставок электроэнергии и газа, что продолжается уже шесть месяцев, крайне обострило гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Если еще месяц назад Азербайджан обеспечивал некоторую проходимость по Лачинскому коридору при содействии Международного комитета Красного Креста и российских миротворцев, то со вчерашнего дня эта проходимость была обнулена, прекращены даже поставки в Нагорный Карабах предметов первой необходимости. <Иными словами, в Нагорный Карабах не поступают пищевые продукты, более того, не позволяется даже оказание неотложной медицинской помощи нуждающимся в ней жителям республики. Все это подтверждает нашу обеспокоенность о том, что Азербайджан осуществляет в Нагорном Карабахе политику этнических чисток. По сути, в отношении Нагорного Карабаха дан старт для реализации этих действий. Иначе, как еще назвать этнические чистки, когда блокируются поставки продуктов питания, газа, электроэнергии, а жители, выполняющие сельскохозяйственные работы, становятся целями для вооруженных сил Азербайджана. Блокируется и свободное передвижение людей, даже для крайне больных>, - сказал Никол Пашинян.

Премьер добавил, что правительство РА должно предпринять усилия по повышению информированности международного сообщества, причем, не только международных организаций и правительств зарубежных государств, но и на уровне сообществ.

В этом направлении усилия правительства РА не должны ослабевать. Никол Пашинян заметил, что Ереван продолжает настаивать на необходимости прямых переговоров между Баку и Степанакертом в рамках международных механизмов по гарантиям обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. <Это очень важно, и будет надеяться, что в данном направлении будут предприняты соответствующие шаги>, - сказал глава армянского правительства.

В то же время, премьер указал на необходимость последовательной работы по урегулированию отношений с Азербайджаном и установления в регионе мира, несмотря на всю сложность данного процесса. Он сообщил, что в ближайшее время ожидается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне, и имеется надежда на то, что достигнутый в столице США в ходе предыдущей встречи некоторый прогресс получит развитие. На фоне того, что Ереван и Баку договорились на взаимной основе признать территориальную целостность Армении и Азербайджана, непонятны и неприемлемы попытки Баку обострить ситуацию на различных участках армяно-азербайджанской границы. <Теперь необходимо сделать следующий шаг: зафиксировать основу для делимитации границ и воздерживаться от проведения работ по их делимитации и демаркации. Что касается запланированных к реализации пунктов заявления от 9 ноября 2020 года по линии разблокирования транспортных и экономических связей региона, то еще раз подтверждаю, что Армения готова к этому на основе суверенитета и юрисдикции стран, по территории которых они будут проходить, и с учетом принципов взаимных интересов и равенства сторон>, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян вновь заявил о неприемлемости применения <коридорной логики>. <С этой точки зрения ожидаю, что международные партнеры будут избегать применяемый Азербайджаном провокационный словесный запас>, - подчеркнул глава армянского правительства.