Пятница, 16 Июня 2023 11:56

АрмИнфо.По инициативе Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Ереване в Мегри 15 июня состоялось торжественное открытие десятого по счету Русского центра.

Как сообщает пресс-служба "Дома Москвы", проект был реализован при содействии администрации президента Российской Федерации, мэрии г. Мегри и финансовой поддержке Зангезурского медно-молибденового комбината.

В мероприятии приняли участие представители Администрации президента Российской Федерации, мэрии г. Мегри, посольства Российской Федерации в Республике Армения, Мегринского пограничного отряда, соотечественники. Гостей у входа в центр с хлебом и солью встретили дети в национальных костюмах, поприветствовав их визит в гостеприимный город.

Красную ленту разрезали начальник Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов и мэр г. Мегри Баграт Закарян. В честь знаменательного события воспитанники бесплатных курсов русского языка, проводимых в Мегри Домом Москвы в Ереване, подготовили выступление, в ходе которого исполнили армянские и русские народные танцы, а также песни и стихи на русском языке.

Приветствуя присутствующих и поздравив воспитанников центра с прекрасным выступлением, начальник Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов поблагодарил педагогов центра за их труд и вклад в воспитание и образование подрастающего поколения. "Нам очень приятно сегодня быть здесь с вами. Открытие Русского центра - важное событие для нас всех. Это дополнительная возможность улучшить свои знания русского языка и в дальнейшем поступать в российские вузы. И главное, знание второго языка открывает перед вами широкие возможности в выборе дальнейшей профессии и реализации своих способностей. И в этом контексте подобные центры играют немаловажную роль", - отметил он, подчеркнув значимость центров в расширении культурно-образовательного диалога России и Армении.

По случаю открытия центра администрация президента Российской Федерации подарила учреждению 3D-принтер, который поможет сделать образовательный процесс более интересным и развивать в детях образное мышление.

Важной роли русских центров коснулся также советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Армения Максим Селезнев. "Я рад присутствовать на открытии десятого, юбилейного Русского центра. Культурно-гуманитарное присутствие России обеспечивают в том числе Русские центры. Ведь изучение русского языка предоставляет возможность в дальнейшем поступить в российские вузы. Ежегодно Россия выделяет несколько сот мест для армянских выпускников, чтобы они учились, получили профессию и возвращались в Армению. И вклад в это вносят в том числе Русские центры, открытые Домом Москвы в Ереване",- отметил он.

В свою очередь мэр Мегри Баграт Закарян, подчеркнув важность центра в улучшении уровня образования на русском языке, выразил надежду в плодотворности дальнейшего сотрудничества с российскими коллегами.