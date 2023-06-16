Пятница, 16 Июня 2023 11:54

АрмИнфо. ВС Азербайджана продолжают обстреливать, строящийся в Ереасхе Арартской области РА металлургический завод.

"16 июня в 10:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по металлургическому заводу, строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций", - говорится в сообщении МО РА.

Напомним, что 13 и 14 июня ВС Азербайджана открывали огонь в направлении строящегося в Ерасхе армяно-американского металлургического завода.

В результате обстрела были повреждены два гражданских автомобиля и административное здание завода. Кроме того, в результате обстрела металлургического завода 14 мая, ранения получили двое граждан Индии. Их состояние здоровья, по данным Минздрава РА, оценивается как средней тяжести. Они были прооперированы. По данному факту в СК Армении возбуждено уголовное дело.