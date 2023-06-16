Пятница, 16 Июня 2023 11:53

АрмИнфо. Водораздел. Все те, кто сегодня будет хранить молчание, и проявлять симптомы социальной слепоты, раз и навсегда теряют право когда-либо говорить о демократии, правах человека, справедливости, верховенстве закона. Об этом заявил экс-министр обороны Армении Виген Саркисян, реагируя на задержание зампреда Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна.

"Тоталитаризм, обернутый в демократическую шкуру, начался в Армении не сегодня. Пять лет мы являемся свидетелями ее жестоких и циничных проявлений. Но эта попытка нейтрализовать Армена Ашотяна - ничто иное, как признание собственного бессилия и малодушия. Это серьезный водораздел. Даже если нелепость, в которой его обвиняли, уже доказана судом, его наказание в виде лишения свободы должно стать поводом для серьезных размышлений. А применение этой меры пресечения к политическому оппоненту, обвиняемому в ненасильственном преступлении, в классическом понимании является политическим преследованием", - считает Саркисян.

При этом экс-чиновник считает, что "этот низкий поступок, демонстрирующий отчаяние банды, захватившей власть, является переломным моментом для каждого". Он еще раз повторил, что все те, кто сегодня будет хранить молчание и проявлять симптомы социальной слепоты, раз и навсегда теряют право когда-либо говорить о демократии, правах человека, справедливости, верховенстве закона.

По его словам и это касается всех: всех политических сил Армении ( правительственным, оппозиционным, внепарламентским); всех СМИ и их корреспондентов; всех посольств и представительств международных организаций; всех правоохранительных организаций и их международных штабов; всех межпарламентских организаций, всех европейских структур, докладчиков, уполномоченных; всех университетов, их профессоров и студентов; всех следователей, прокуроров и судей, которых репрессируют политические оппоненты; формальных и неформальных общественных объединений; армянской интеллигенции; всех диаспоральных структур.

Саркисян добавил, что на протяжении пяти лет Армен Ашотян подвергается всевозможным психологическим, моральным и физическим пыткам. "И если он не промолчал, то это не потому, что ему нечего терять или потому, что у него нет семьи, за которую он должен нести ответственность. Он продолжает борьбу, потому что видит надвигающуюся опасность на экспертном уровне, чувствует себя обязанным заявить об этой опасности на политическом уровне и не может представить себе, что можно смириться с этим предательством на национальном уровне", - отметил экс-министр обороны Армении, призвав отпустить политзаключенного Ащотяна.

Накануне поздно вечером с заявлением по поводу задержания Ашотяна выступил и Верховный орган АРФ "Дашнакцутюн".

В заявлении, в частности, говорится: "Задержан вице-президент РПА Армен Ашотян. Ясно и безошибочно - Армен Ашотян преследуется по политическим мотивам, а существующая правоохранительная система выполняла политический заказ режима дня.

Сделанное направлено на углубление каждодневных репрессий, на подавление оппозиции, на углубление царящей в стране атмосферы страха и отчаяния.

Это очередной бесперспективный попытка властей РА отвлечь внимание общества от экзистенциальных угроз, с которыми сталкиваются Республики Армения и Арцаха, и укрепить собственные позиции.

Высший орган АРФД осуждает политическое преследование вице-президента РПА Армена Ашотяна и обращает внимание международного сообщества на углубляющийся антидемократический и антиправовой процесс в стране".

В заключение в АРФД отметили, что все шаги по подавлению справедливого сопротивления принципиальных деятелей оппозиции недальновидны и обречены.

Как ранее сообщало АрмИнфо, заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян 15 июня днем был задержан на 24 часа. В Антикоррупционный суд РА представлено ходатайство об аресте политика. Решение будет обнародовано сегодня в 12:00 по местному времени.

Отметим, что Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвиняют в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти в 100 тыс долларов. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза. В отношении политика в ноябре 2022 г. была избрана подписка о невыезде.

В этой связи, как отметил адвокат, основанием для задержания послужило якобы нарушение Ашотяном подписки о невыезде. Более того, продолжил адвокат, обвинение политику будет дополнено.