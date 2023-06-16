Пятница, 16 Июня 2023 10:29

АрмИнфо.Отсутствие четкой осуждающей оценки действий Азербайджана стало прямым следствием невыполнения Баку достигнутых договоренностей. Об этом накануне в Санкт-Петербурге в ходе трехсторонней встречи генпрокуроров Армении, Азербайджана и России заявила глава надзорного органа РА Анна Вардапетян, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры РА.

Анна Вардапетян выразила обеспокоенность попытками Баку обострить ситуацию и невыполнением Азербайджаном в полном объеме гуманитарных требований трехстороннего заявления, подписанного лидерами Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики 9 ноября 2020 года. <С момента подписания заявления в Азербайджанской Республике продолжают содержаться армянские военнопленные, 33 из них осуждены. Имеются также прямые доказательства похищения двух армянских военнослужащих вооруженными силами Азербайджана.

При этом отказ азербайджанской стороны в их возвращении в Армению основан на том, что эти лица якобы оказались в Азербайджане после подписания заявления, но армянская сторона полностью выполнила требования 8-го пункта заявления. Имеются также прямые доказательства похищения двух армянских военнослужащих вооруженными силами Азербайджана> , - сказала Анна Вардапетян.

Генеральный прокурор также указала на произошедшие в последние дни инциденты - обстрелы азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций и гражданских объектов в районе населенного пункта Ерасх и в районе Тех, подчеркнув, что отсутствие четкой осуждающей оценки,

невозвращение лиц, содержащихся в Азербайджане являются прямым следствием невыполнения других договоренностей. <Выполнение достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств позволит избежать подобных случаев. Поведение Азербайджана не только не способствует реализации положений заявления, но и противоречит целям и смыслу этого документа, еще больше обостряя ситуацию>, - подчеркнула Анна Вардапетян, подтвердив приоритет Армении в выполнении гуманитарных требований.