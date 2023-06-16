Пятница, 16 Июня 2023 10:04

АрмИнфо.Минобороны Армении и Армия обороны Арцаха опровергают очередную порцию дезинформации Азербайджана.

Так в заявлении Минобороны Армении подчеркивается, что министерство обороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию. "Сообщение МО Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении 16 июня в период с 00:15 до 00:20 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности", - отметили в армянском оборонном ведомстве.

В свою очередь в Армии обороны Арцаха отметили, что распространенное вражеской стороной сообщение о том, что 16 июня с 00:50 до 04:10 подразделения АО якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Шушинского района Республики Арцах, очередная дезинформация.