Пятница, 16 Июня 2023 10:02

АрмИнфо.Крайне важно продолжать поддерживать постоянные контакты между генеральными прокуратурами России, Армении и Азербайджана, следовать курсу реализации достигнутых договоренностей для выполнения задач по обеспечению мира, безопасности и устойчивого экономического развития региона, стабилизации азербайджано-армянских отношений.

Об этом 15 июня в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе трехсторонней встречи с генпрокурорами Армении и Азербайджана Анной Вардапетян и Кямраном Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба российского надзорного органа. Источник отмечает, что мероприятие стало пятой по счету встречей, проведенной в подобном формате, начиная с 2021 года. Предыдущая трехсторонняя российско-армяно-азербайджанская встреча состоялась в Москве в декабре 2022 года, в рамках которой главы прокуратур России, Армении и Азербайджана обсуждали перспективы взаимодействия.

Высоко оценивая обоюдную готовность к продолжению профессионального диалога, Игорь Краснов поблагодарил обе стороны за конструктивный подход к налаживанию дальнейшего взаимодействия. <Как Вам известно, менее месяца назад состоялась очередная встреча глав наших государств. На ней лидеры Азербайджана, Армении и России договорились выработать взаимоприемлемые решения по целому ряду актуальных вопросов, связанных с нормализацией жизнеобеспечения приграничного региона>, - подчеркнул Игорь Краснов.

В этой связи он посчитал крайне важным и генпрокурорам продолжать поддерживать постоянные контакты, следовать курсу реализации достигнутых договоренностей для выполнения задач по обеспечению мира, безопасности и устойчивого экономического развития региона, стабилизации азербайджано-армянских отношений.

Глава российского надзорного ведомства отметил, что такие мероприятия служат наглядным примером цивилизованного способа решения даже самых непростых задач, способствуют достижению целей по восстановлению законности и правопорядка, нормализации жизни мирного населения и недопущению возникновения новых угроз безопасности. <В связи с этим предлагаю и в дальнейшем синхронизировать наши действия, используя весь правозащитный прокурорский потенциал, ориентироваться, в первую очередь, на интересы граждан>, - сказал Игорь Краснов. Генпрокурор России подчеркнул: <Я лично и все мои подчиненные, в том числе дислоцированные на приграничной территории военные прокуроры, продолжат оказывать необходимое содействие по обеспечению конструктивного взаимодействия между азербайджанской и армянской сторонами. При этом в качестве основной задачи вижу - недопущение эскалации напряженности. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать безопасные условия для гармоничного развития региона и достойной жизни всех, кто в нем проживает>.

Между тем, согласно сообщению армянского надзорного органа, генеральный прокурор РА Анна Вардапетян принимает участие в XXVI Международном экономическом форуме в Санкт- Петербурге по приглашению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

В рамках форума Анна Вардапетян встретилась с Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым и обсудила ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Генеральный прокурор РА

поблагодарила российского коллегу за приглашение на форум и

подчеркнула, что такие встречи являются хорошей возможностью лично

обсудить ключевые вопросы, дают возможность поднять возникшие в ходе

сотрудничества проблемы и обсудить пути их решения.

Анна Вардапетян подчеркнула важность деятельности, проводимой в рамках подписанной в прошлом году между прокуратурами Армении и России программы сотрудничества на 2023-2024 годы, в рамках которой, в том числе, запланирован цикл лекций с привлечением прокуроров из обеих стран.

Игорь Краснов поблагодарил Анну Вардапетян за конструктивный подход и подтвердил готовность к углублению сотрудничества между правоохранительными органами двух стран по ряду принципиальных направлений и конкретных дел, пересмотру существующих подходов.