Пятница, 16 Июня 2023 10:01

АрмИнфо.МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с полным закрытием Лачинского коридора.

Так, в заявлении внешнеполитического ведомства констатируется, что 15 июня азербайджанская сторона, намеренно устроив провокацию у моста Хакари, полностью перекрыла все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

В ведомстве добавили, что в результате действий Азербайджана не состоялась запланированная отправка пациентов из Арцаха в Армению и отменена запланированная транспортировка пассажиров по неотложной гуманитарной необходимости при посредничестве Российского миротворческого контингента по маршруту Степанакерт- Горис-Степанакерт. Отмечается, что также было остановлено движение грузовиков российских миротворцев, направлявшихся в Горис с целью доставки в Арцах гуманитарных грузов

"Полное закрытие Лачинского коридора, и без того используемого в ограниченном режиме и исключительно для гуманитарных целей из-за продолжающейся уже более 6 месяцев незаконной блокады Арцаха, является еще одной практической демонстрацией грубого нарушения Азербайджаном своих международных обязательств, пренебрежения основополагающими нормами международного права, в том числе юридически обязательным решением Международного суда ООН. По сути, незаконно установленный контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре используется Азербайджаном сугубо в качестве инструмента продолжения политики этнической чистки против народа Арцаха", - констатировали в Степанакерте.

Очевидно, продолжили в МИД НКР, что в продолжение своей политики по осуществлению этнической чистки Арцаха и изгнанию его народа с родных земель путем создания невыносимых условий жизни, в том числе за счет начатой руками так называемых экоактивистов длительной блокады Арцаха, установления азербайджанского контроля в Лачинском коридоре и других противоправных действий, власти Азербайджана решили прибегнуть к новым провокациям, направленным на ужесточение блокады и изоляцию народа Арцаха от внешнего мира, лишив его возможности даже ограниченного передвижения и доставки гуманитарных грузов в сопровождении МККК и российских миротворцев.

"В условиях вседозволенности и отсутствия решительных мер международного сообщества против политики этнической чистки народа Арцаха, действия Азербайджана приобретают все более угрожающий характер. Во избежание новых зверств и преступлений против народа Арцаха подобные незаконные и агрессивные шаги Азербайджана должны получить адекватную политическую оценку и осуждение со стороны международного сообщества и, прежде всего, всех вовлеченных в процесс сторон.

Вновь подчеркиваем, что предотвращение массовых нарушений прав человека, в том числе этнических чисток и геноцидов, является обязательством всех членов международного сообщества", - резюмировали в МИД НКР.

Ранее АрмИнфо сообщало, что вражеская сторона попыталась установить свой флаг на суверенной территории РА в направлении села Тех. Однако, данные действия противника были пресечены. В СМИ также было растиражировано видео на котором якобы российские миротворцы содействуют Азербайджану в установлении флага. Меж тем, как стало известно АрмИнфо из достоверных источников знакомых с ситуацией, данные видео - монтаж, собранные из разных кусков. На деле, российские миротворцы пытались пресечь данный инцидент, и даже возникла драка между представителями РМК и азербайджанскими пограничниками. Источники также сообщили, что сегодня будет полностью демонтирован и установленный азербайджанской стороной флагшток.