Четверг, 15 Июня 2023 22:30

АрмИнфо.Государственный герб Армении четко отражает психологию армянского народа. Об этом 15 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что на гербе представлен Ноев Ковчег на горе Арарат и четырех династий. <Вопрос просто в том, какое отношение имеет этот герб, имеющий для каждого из нас святой смысл, к основанному в 1991 году государству? Тем более, что речь идет о противоречиях между исторической Арменией и реальной Арменией.

Проблема в том, должна ли служить историческая Армения реальной Армении, или реальная Армения должна служить исторической Армении. И ответ на этот вопрос мы должны, наконец, дать>, - сказал глава армянского правительства, добавив, что из 12 столиц Армении 6 находятся на территории страны. <Но кто и когда бывал в этих 6 столицах, видел, в каком они состоянии, особенно, когда поднимается вопрос о национальных ценностях? Наши столицы, наши исторические символы сегодня находятся в руинах. Не исключено даже, что другие столицы, находящиеся на территориях других государств, находятся, куда в лучшем положении>, - отметил премьер-министр РА.

Он отметил, что представители оппозиции, обращаясь к государственному гимну, призывают признать его кадастровым свидетельством Республики Армения. <Но это означает призыв к другим - придите и уничтожьте нас. Пусть никто не думает, что он более патриотичен, чем мы, нет такого человека, который любил бы свою родину, больше, чем я. Это исключено, такого быть не может, и такого же мнения придерживается каждый гражданин страны>, - сказал Пашинян.