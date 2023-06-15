Четверг, 15 Июня 2023 22:05

АрмИнфо. Азербайджан предпринял очередную попытку подорвать мирный процесс. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян, комментируя сегодняшние обострения ситуации на армяно­азербайджанской границе.

<Это очередная провокация азербайджанских вооруженных сил. На видео видно, как азербайджанские вооруженные силы в присутствии российских миротворцев пытаются установить флаг Азербайджана на международно признанной суверенной территории Республики Армения. После действий пограничников Армении провокация не удалась. Напряженность нарастает ежедневно с постоянными нападениями, и это очередная попытка подорвать идущий мирный процесс и свести на нет все усилия международного сообщества>, - написал посол по особым поручениям.

Напомним, что сегодня утром азербайджанская сторона попыталась продвинуться и водрузить флаг Азербайджана на территории Армении, у моста на реке Хаккари. Армянская сторона пресекла попытку. Затем азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции у Теха, применив, в том числе минометы, в результате чего ранение получил армянский пограничник Артур Азроян.