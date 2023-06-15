Четверг, 15 Июня 2023 22:03

АрмИнфо. Азербайджанские телеграм-каналы распространяют дезинформацию о том, что якобы на юго-восточном участке границы идут тяжелые бои. Об этом сообщает Министерство обороны РА.

Согласно источнику, подобным образом азербайджанская пропагандистская машина пытается создать информационную основу для очередной провокации. По состоянию на 17:50 ситуация на передовой сравнительно стабильная.