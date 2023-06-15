Четверг, 15 Июня 2023 18:24

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении представила данные о состоянии здоровья пограничника, получившего ранение в результате провокационных действий со стороны вооруженных сил Азербайджана в района армянского села Тех.

Согласно сообщению СНБ, раненым является военнослужащий пограничных войск СНБ Артур Азроян, 2002 года рождения. В настоящее время он оперируется, состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, что сегодня ВС Азербайджана с использованием БПЛА нанесли удар по армянским позициям, расположенным в районе города Капан. До этого в результате сегодняшней провокации азербайджанцев в направлении села Тех Сюникской области ранение получил пограничник ВС Армении. А вчера в направлении Ерасха Араратской области были ранены два гражданина Индии, участвующих в строительстве армяно-американского завода.