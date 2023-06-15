АрмИнфо .Tуркменистан закупит новые самолеты Boeing. Туркменистан закупит пассажирские самолеты американской корпорации Boeing для расширения своего парка гражданской авиации по поручению главы государства. В частности, будут приобретены два лайнера модификации 777-300ER (с увеличенной за счет установки дополнительных топливных баков дальностью полета до 12 тысяч км) и четыре новых среднемагистральных самолета 737-8 MAX 8 (до 6,570 км). О мерах по обновлению и укрупнению авиапарка страны Президенту Сердару Бердымухамедову на заседании правительства доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабмине Мамметхан Чакыев, представив на рассмотрение соответствующий документ, который глава государства одобрил и подписал.

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