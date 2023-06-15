Четверг, 15 Июня 2023 18:01

АрмИнфо.На фоне бушующего в Армении ложного прагматизма и миролюбия люди, совершенно не разбирающиеся в теме, продолжают говорить об операции "Немезис", недавно установленном одноименном памятнике и ее целесообразности. Об этом заявил декан факультета востоковедения Ереванского госуниверситета, тюрколог Рубен Мелконян.

В этом ключе он поделился своей научной статьей, написанной еще в 2015 году, в которой говорится об операции "Немезис" в Турции и государственной героизации турецких преступников Талаата, Джемаля и других, уничтоженных по решениям турецких судов, и которым впоследствии были присвоены по закону звания "национальный мученик".

"29 мая 1926 года правительство Турции внесло в парламент законопроект под названием "Закон о предоставлении недвижимости и земли семьям государственных служащих, убитых или иным образом преследуемых армянскими преступными комитетами". В обосновании принятия закона буквально сказано: "Это шаг, которым нация выражает свою скорбь семьям и детям высокопоставленных лиц, погибших во имя великих надежд и целей, и материально поддерживает их".

Законопроект был единогласно принят турецким парламентом, официально опубликован и вступил в силу в 1926 году. 27 июня (Закон № 882) - это решение подписали президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, премьер-министр Исмет Иноню и все министры", - напомнил Мелконян.

Тюрколог под своей этой записью в Фейсбук также разместил фото одного из установленных в Турции памятников губернатору Богазлияна Кемаль-бея, повешенного османским судом за организацию резни тысяч армян.

"И ни один турецкий чиновник никогда не говорил о целесообразности возведения памятников этих и других преступников в стране, и тем более непомерно самоуверенным тоном", - резюмировал Мелконян.

Отметим, что 13 июня в беседе с журналистами спикер парламента Армении Ален Симонян назвал ошибочным решение установить в Ереване памятник героям операции "Немезис" в Ереване. ЭЯ считаю установку этого памятника ошибкой. Решение каких- либо вопросов во внесудебном порядке не может быть линией государственной политики", - подчеркнул он, добавив, что после недавней поездки в Анкару у него сложилось впечатление, что у Турции есть воля к нормализации отношений с Арменией.

Напомним, что памятник "Немезис" в Ереване открылся в конце апреля и посвящен памяти участников операции возмездия в отношении организаторов Геноцида армян 1915 года и резни армян в Баку в 1918 году. После открытия памятника Турция в одностороннем порядке 3 мая закрыла свое небо для транзитных полетов армянских авиакомпаний.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже 5 мая в интервью "Радио Свобода" подчеркнул, что решение об установке памятника было принято не правительством Армении и назвал "неправильным" решение об установке памятника.

А уже 8 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 8 мая потребовал от властей Армении снести памятник и пригрозил новыми мерами в отношении Еревана, если этого не произойдет.