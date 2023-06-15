Четверг, 15 Июня 2023 18:00

АрмИнфо. Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян задержан на 24 часа. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Тигран Атанесян.

По его данным, в Антикоррупционный суд РА представлено ходатайство об аресте политика. Армен Ашотян себя виновным не признает, считая все это открытой и циничной политической травлей. Он воспользовался своим хранить молчание, настаивая на своих предыдущих показаниях, данных в качестве свидетеля по тому же делу. У Армена Ашотяна изъяли биометрическое удостоверение личности с визами иностранных государств.

Отметим, что Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвиняют в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти в 100 тыс долларов. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза. В отношении политика в ноябре 2022 г. была избрана подписка о невыезде.

В этой связи, как отметил адвокат, основанием для задержания послужило якобы нарушение Ашотяном подписки о невыезде. Более того, продолжил адвокат, обвинение политику будет дополнено.