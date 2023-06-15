Четверг, 15 Июня 2023 17:58

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 июня в Баку на переговорах с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом выразил благодарность Пакистану за поддержку в войне против Арцаха осенью 2020 года, и назвал условия подписания мирного договора с Арменией.

Как сообщают СМИ, Алиев и Шариф обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, регионального развития и безопасности.

"У нас есть полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше", - сказал Алиев по итогам переговоров с Шарифом.

По его словам, Азербайджан и Пакистан демонстрируют солидарность во всех международных организациях.

Затем, он выразил признательность премьер-министру Пакистана "за поддержку территориальной целостности Азербайджана". Политик подчеркнул, что азербайджанский народ хорошо знает, кто поддерживал "правое дело" Азербайджана в период 44-дневной войны 2020 года. "Это были - Турция и Пакистан, которые выразили решительную поддержку Баку", - признался Алиев.

Касаясь диалога с Ереваном, Алиев отметил, что проинформировал премьер-министра Пакистана о текущих переговорах между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению.

"И перспективы подписания этого соглашения, я думаю, есть. Армении нужно просто проявить политическую волю и закрепить на бумаге то, о чем они уже официально заявляли - о том, что Карабах - это Азербайджан", - резюмировал Алиев.