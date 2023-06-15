Четверг, 15 Июня 2023 17:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 63/1, 65 на улице Орбели, жилой дом 7/3 на пр. Комитаса, частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилой дом 24 на 36-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 22-34 на улице Бабаяна, жилые дома 35/1, 35/2, 35/20, 33/2 и частные дома 1/3-19/3, 9/16–21/4, 47/2 на Тбилисском шоссе, частные дома 1/2, 81/1, 115/1 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 1-351, 13/10, 13/12, 23/6 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома, расположенные с правой стороны, на улице Мелкумова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 42/2,42/4, 38, 38/2, 38 на пр. Исакова, жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/7, 2/5, 2/8, 4, 5, 6 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-16:00 жилые дома 3А, 43б, 45А и подъезды 6-8 жилого дома 45б на улице Хоренаци, жилой дом 34 на улице Нар-Доса;

11:00-17:00 жилой дом 30 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 3а на улице Теряна, жилые дома 39, 42 на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилого дома 37 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Араташен;

в Араратской области:

10:00-11:00 села Покр Веди и Таперакан; частично село Нор Кянк;

10:00-13:00 частично села Урцадзор и Ноякерт;

11:30-13:30 частично село Араксаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично улица Маштоца в городе Джермук;

10:30-12:30 частично село Гомк;

11:00-13:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10։00-13։00 общины Агверан, Арзакан, Бжни, Алапарс, газозаправочная станция “Ашнах”, станции сотовых операторов “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”;

10:30-16:30 частично села Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Глобус”, “3-ий квартал Помпакаян”, квартал “Сарнаран 1”, квартал “Тнкаран”, село Артамет, ООО “Тигарбо”, собственник “А. Мартиросян”, ООО “Озем”, собственники “Г. Карапетян”, “Г. Хачатрян”, “Г. Авагян”, ООО ‘Эсенд”, “Клубничка Поляна”, собственник “Т. Дадаян”, ООО “Бей Энд Джи Груп”, собственники “С. Касабян”, ООО “Грин Дрим”;

13։00-16։00 жилые дома 12-21, 32-41 в 3-ем квартале, школа N3, больница, ресторан “Гинац Ванберг”, ясли-детский сад “Цицернак”, газовая районная контора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–15:00 частично улицы Мясникяна, Комитаса (средняя школа N1 и ДОСААФ) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Лорийской области:

10:00-13:00 квартал “Банаван” в городе Спитак; село Лернанцк;

13:00-16:00 частично село Артагюх.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 46, 47, 48 в 1-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 32, 23, 30, 34, 36 на пр. Исакова, жилые дома 14 на пр. Азатутяна, 2, 4 на улице Д. Анахта, жилые дома 10/6, 8/3 и частные дома 8, 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 17 на 3-ем переулке Аргутяна, жилые дома 1/11 , 1/9, 3, 19/2 и частные дома 5-25 на улице Малхасянца, жилые дома 47-49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 82, 92/2, 92/1 и частные дома 99-120 на улице Эмина, жилые дома 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, частные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако, частные дома 1-9, 121-148 на улице Эмина, школа N115, жилые дома 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/10, 4/11, 31, 33, 35, 66, 68, 70, 72 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32, 36, 38, 40, 42, 43/1, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, жилой дом 3/3 на улице Тотовенца, жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна, жилые дома 21, 23, 25 на пр. Гая, ясли-детские сады NN102, 250, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 36 на улице Пушкина, абоненты-жильцы жилого дома 19 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 1-ый и 2-ой подъезды жилого дома 44/4а на улице Арташисяна, жилые дома 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Паракар;

в Арагацотнской области:

12:00-16:00 улицы Сисакян, В. Петросян, Гетапня, Линча, Касаха, квартал “Арай” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Ерасх, Шагап, Воскетап;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Капуйт;

11:00-13:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10։00-13։00 жилые дома 1-11 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, 12, 34, 46 в 10-ом квартале, кварталы “Коттеджнер”, “Сараландж”, насосная станция “Веолиа Джур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

10:00-14:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Зовуни 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, собственники “В. Варданян”, “Аветисян Ваграм”, “С. Самсонян”, воинская часть СНБ, МЧС, ООО “Вараздат”, каменный цех;

в Гегаркуникской области:

10։00–15:00 частично улицы Мясникяна, Комитаса (средняя школа N1 и кварталы “ДОСААФ”) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11։00-14:00 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В. Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

11-00-16:50 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”;

12։00–13:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).