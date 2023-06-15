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АрмИнфо. По приглашению Генерального консула Исламской Республики Иран в Капане Мортезы Абедин Варамина, делегация во главе с главой общины Мегри Сюникской области РА Багратом Закаряном побывала с ознакомительным визитом в Иране.
Как сообщает посольство Армении в Иране, в рамках визита делегация провела встречи с представителями свободной экономической зоны "Арас", сотрудниками "Глобального геопарка ЮНЕСКО Арас" и представителями армянской общины ИРИ. В состав делегации вошли работники муниципалитета Мегри, 50 старшеклассников из 15 населенных пунктов общины.
Делегатов также принял глава Армянской епархии Атрпатакана Григор Чифтчян. Они участвовали в литургии в монастыре Святого Степаноса.
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|Тюрколог: Ни один турецкий чиновник никогда не говорил о целесообразности возведения в Турции памятников организаторам Геноцида армян
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|Делегация из Мегри побывала с ознакомительным визитом в Иране
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|Депутат: власти Азербайджана демонстрирует, что не пойдут ни на какие переговоры и договоренности
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|Мария Захарова "шокирована" сообщениями о давлении Вашингтона на Степанакерт
|Оппозиционер: Единственное "преступление" Хачатурова в том, что он не пошел на сделку с властью и продолжил отстаивать свою позицию
|Оппозиционный депутат НС Армении намерен сформировать новую политическую элиту, готовую пойти до конца в борьбе с нынешней властью
|Враг подверг минометному огню позиции ВС Армении в направлении села Тех в Сюнике
|Постпред Армении при ООН напомнил международному сообществу о необходимости сохранения культурного наследия Арцаха
|Азербайджанцы продолжают уничтожать армянское наследие на оккупированных территориях Арцаха - на этот раз стерт с земли мост Халивор
|Армянские пограничники пресекли попытку вражеской стороны установить азербайджанский флаг на суверенной территории РА близ Лачинского коридора
|Давид Бабаян: Диалог Баку - Степанакерт возможен только в международном формате
|Тагуи Товмасян в Бельгии подняла вопрос о необходимости реализации права народа Арцаха на самоопределение
|Экологическое ведомство Армении исключает вредный характер строящегося в Ерасхе металлургического завода
|Вражеские силы открыли огонь по выполнявшим сельскохозяйственные работы жителям Арцаха
|В МИД России усмотрели скрытую повестку "на земле" и "второе дно" в мандате гражданской миссии ЕС в Армении
|В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с ранением двух иностранцев в результате обстрела Азербайджаном строящегося завода в Ерасхе
|Наблюдатели ЕС посетили завод в Ерасхе, который был обстрелян вражеской стороной
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Looking back is yet to come: Кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году отметит 20- летний юбилей
|Военная полиция МО РА призывает граждан воздерживаться от любых действий, направленных на нанесение ущерба репутации ВС
|МИД: Азербайджан с применением силы постоянно пытается оказать давление на переговорный процесс
|Министр: в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций региона имеется некоторый прогресс
|Правительство Армении будет уделять пристальное внимание качеству образования в русских классах армянских школ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
|Министр обороны: Армения, защищая свою территорию, будет следовать продвижению повестки мира
|Tагуи Товмасян призвала международных партнеров отреагировать на агрессивные действия Азербайджана
|Инициативе «Сила одного драма» 3 года: более 128 млн драмов более чем 20 фондам
|Заявлением оппозиционного депутата НС должна заняться генеральная прокуратура РА - премьер
|Откровения Эрдогана: Иран препятствует открытию экстерриториального коридора через Сюникскую область Армении, а не армянские власти
|Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе призвал прекратить огонь на фоне напряженности в Ерасхе
|Парламент Грузии ратифицировал соглашение об азербайджано-грузинском оборонном сотрудничестве
|Ардшинбанк подарит путевку в Тунис победителю акции Mastercard.
|Россия и США меняют послов в Азербайджане
|Пашинян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки транспортных и экономических связей в регионе
|ЮКЖД приступила к летним перевозкам по маршруту Ереван - Батуми
|Депутат от партии власти: до 2018 года в Армении наблюдалась извращенная атмосфера во всех областях
|Вражеские силы продолжают обстреливать Ерасх
|В комитете по внешней политике фламандского парламента Бельгии принята резолюция по Арцаху
|Участившие обстрелы территории Армении не могут не вызывать озабоченности - депутат от партии власти
|В годовщину смерти Рафаэля Котанджяна артисту установили памятник
|Минобороны Армении: Два иностранца пострадали в результате вражеской провокации в направлении Ерасха
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции АО Арцаха
|Посольство США в Ереване призвало своих граждан не посещать приграничные регионы Армении и Арцах
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
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