Четверг, 15 Июня 2023 17:56

АрмИнфо. По приглашению Генерального консула Исламской Республики Иран в Капане Мортезы Абедин Варамина, делегация во главе с главой общины Мегри Сюникской области РА Багратом Закаряном побывала с ознакомительным визитом в Иране.

Как сообщает посольство Армении в Иране, в рамках визита делегация провела встречи с представителями свободной экономической зоны "Арас", сотрудниками "Глобального геопарка ЮНЕСКО Арас" и представителями армянской общины ИРИ. В состав делегации вошли работники муниципалитета Мегри, 50 старшеклассников из 15 населенных пунктов общины.

Делегатов также принял глава Армянской епархии Атрпатакана Григор Чифтчян. Они участвовали в литургии в монастыре Святого Степаноса.