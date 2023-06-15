Четверг, 15 Июня 2023 16:20

АрмИнфо.Совет Национально-демократического полюса (НДП) выступил с заявлением, в котором решительно осудил все проявления применения психологического и физического насилия со стороны правоохранительных и полицейских органов, получившие в последнее время широкое распространение.

В поступившем в АрмИнфо заявлении партии отмечается, что обычным и в то же время безнаказанным явлением стали публикации о грубых нарушениях прав и свобод человека со стороны патрульных и других сотрудников правоохранительных органов. В НДП назвали примечательным и тот факт, что следственные органы и полиция не останавливаются ни перед чем: лишают свободы жену партийного лидера, преследуют его сына, избивают адвокатов, публично избивают гражданина перед камерой.

"То есть эти власти больше не проводят каких-либо формальных граней в методах и формах насилия. Все это делается со стороны того, кто провозгласил "бастион демократии", а в реальности узурпировавшего власть и в служащем ему полицейском бастионе. Мы призываем аккредитованные в Армении посольства, в частности посольства США и ЕС, следить за ходом "реформ", осуществляемых при их финансовой поддержке в правоохранительной системе Армении, обращать внимание на насилие и вседозволенность, которые преобладает в системе благодаря разрешению Никола Пашиняна. Такой способ работы не характерен для демократии, законных и основных прав и свобод человека", - подчеркнули в НДП.

Напомним, что днями ранее в полицейском участке в Ереване при исполнении своих профессиональных обязанностей был избит адвокат. Он пытался защитить своего подзащитного, которого избивала группа полицейских. На данный факт ни как не отреагировали ни Омбудсмен Армении, ни следственные органы, ни правозащитные организации и ни даже зарубежные дипломатические представительства, которые, как правило, при подобных случаях выступали с критичными заявлениями. Причем, это уже не первый подобный случай в этом году, когда адвокаты подвергались насилию при выполнении своих профессиональных обязанностей. До этого были случаи задержания членов семьи лиц, преследуемых по политическим мотивам, с целью оказания дополнительно психологического давления на задержанного.