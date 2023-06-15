Четверг, 15 Июня 2023 14:56

АрмИнфо.После сегодняшней азербайджанской провокации у моста Хакари Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Кашатахскому (Лачинскому) коридору. Об этом сообщает Информационный штаб Республики Арцах.

В частности, Международный Комитет Красного Креста перевозил сегодня 25 пациентов и их родных из Арцаха в Армению, однако на незаконном азербайджанском пропускном пункте, действующем в Кашатахском коридоре, был поставлен запрет на передвижение транспортных средств, что вынудило их вернуться в Степанакерт.

"Власти Республики Арцах в очередной раз констатируют, что незаконный азербайджанский пропускной пункт, установленный в Кашатахском коридоре, представляет большую опасность и чинит препятствия в вопросе обеспечения свободного передвижения между Арцахом и Арменией.

Сегодняшний инцидент подтверждает наличие этих опасностей и препятствий, равно как и создает дополнительные угрозы для крайне ограниченного перемещения людей и грузов со стороны МККК и российских миротворцев с целью обеспечения острых гуманитарных потребностей народа Арцаха.

Власти Арцаха вновь подтверждают свою позицию о том, что немедленно и безоговорочно без какого-либо вмешательства Азербайджана должен быть обеспечен режим Лачинского коридора, предусмотренный Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, равно как и должно быть реализовано решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по этому вопросу", - говорится в сообщении Инфоштаба Арцаха.

Ранее АрмИнфо сообщало, что вражеская сторона попыталась установить свой флаг на суверенной территории РА в направлении села Тех. Однако, данные действия противника были пресечены.