Четверг, 15 Июня 2023 14:50

АрмИнфо. Задержан вице-председатель ранее правящей в Армении Республиканской партии Армен Ашотян. Об этом со своей страницы в Facebook сообщил адвокат Тигран Атанесян.

<Задержан Армен Ашотян>, - написал адвокат, добавив, что подробности задержания будут представлены чуть позже.