Четверг, 15 Июня 2023 14:49

АрмИнфо.Разрушение моста в Арцахе и попытки азербайджанских войск продвинуться вглубь территории Армении являются очередной провокацией со стороны Баку. Об этом 15 июня в беседе с журналистами заявил руководитель оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, как правило, азербайджанцы осуществляют провокации на различных участках границы и в Арцахе, ставя перед собой задачу продвижения своих целей и продолжая оказывать давление на армянскую сторону. В данном случае, разрушив мост в Нагорном Карабахе и пытаясь продвинуться вглубь территории Армении, азербайджанцы стремятся самостоятельно провести делимитацию и демаркацию границ. <Хорошо, что армянской стороне удалось предотвратить продвижение войск ВС Азербайджана, отбросив их на исходные позиции, но если бы были подобные продвижения и на других участках в районе села Тех, мы бы оказались в сложном положении>, - сказал экс- министр обороны. Он заметил, что задачей вооруженных сил Армении и Службы национальной безопасности должно стать поддержание постоянной боевой готовности, чтобы всегда предотвращать подобные развития событий, и думать о всех действиях со взглядом на перспективу.

Оганян подчеркнул, что попытка азербайджанских военных установить флаг своей страны на территории Армении означает только одно: продвинуться вперед и установить новую границу своего государства. Данный участок границы особенно важен для страны, поскольку через него проходит коридор, связывающий Армению с Арцахом. Тревожно то, что разрушенный мост находился вблизи села Корнидзор, который находится на границе РА и Нагорного Карабаха. Депутат подчеркнул, что власти Азербайджана в рамках переговоров, до, во время и после них всегда демонстрирует, что не пойдут ни на какие переговоры и договоренности, продолжая оказывать давления на Армению и Арцах. <В этом контексте работа с международными организациями и международным сообществом - необходимость, потому что каждая страна в целях поддержания своей безопасности должна сформировать гарантии этой безопасности>, - сказал парламентарий.

Отметим, что пресс-служба МО РА распространила сообщение, согласно которому 15 июня в 11:45 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь

по армянским позициям, расположенным в районе села Тех, в том числе из минометов. В свою очередь в Армии обороны Арцаха назвали дезинформацией, распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что 15 июня около 08:45 подразделения АО якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах. "Министерство обороны Азербайджана, пытаясь оправдать стрельбу своих подразделений в направлении мирных жителей, выполняющих сельскохозяйственные работы, вновь искажает действительность, в очередной раз заявляя о срыве якобы инженерных работ, проводимых в Мартунинском районе>, - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее Пограслужба РА сообщила о попытке вражеской стороны установить азербайджанский влаг на суверенной территории РА в направлении Лачинского коридора.