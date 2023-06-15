Четверг, 15 Июня 2023 14:48

АрмИнфо. В гражданской миссии ЕС в Армении отреагировали на обвинения Москвы.

"С самого начала миссия ЕС в Армении (EUMA) была полностью прозрачна в отношении своего плана работы 6 пунктов со штатом в 103 человека. Мы стремимся к тому, чтобы в ближайшее время достичь полноценной деятельности. EUMA - это невооруженная гражданская миссия, запущенная в ответ на запрос правительства Армении", - говорится в записи гражданской миссии ЕС в Армении в микроблоге в "Twitter".

Отметим, что 14 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос относительно открытия трех новых оперативных центров наблюдательной миссии ЕС в Армении, сказала, что увеличение числа центров "наблюдательских" баз ЕС в Армении не имеет ничего общего с задачей установления стабильности и мира в отношениях между Баку и Ереваном. По ее словам, члены ЕС с самого начала якобы действовали крайне непрозрачно. В МИД России усмотрели скрытую повестку "на земле" и "второе дно" в мандате гражданской миссии ЕС в Армении "Очевидно, что увеличение числа центров базирования есовских "наблюдателей" в Армении не имеет ничего общего с задачей установления стабильности и мира в отношениях между Баку и Ереваном. Неподотчетность есовской миссии международному сообществу и, прежде всего, Азербайджану и Армении подкрепляет подозрения в наличии скрытой повестки дня в есовской деятельности "на земле", присутствии в мандате миссии "второго дна" под прикрытием ее "гражданского" характера. С учетом всех обстоятельств не только у нас возникают многочисленные обоснованные вопросы к реальным мотивам действий Евросоюза в регионе", - подчеркнула представитель российского МИД Мария Захарова.