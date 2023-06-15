Четверг, 15 Июня 2023 14:47

АрмИнфо.Американская сторона просто обязана прокомментировать публикации в СМИ о том, что Вашингтон угрожал представителям Нагорного Карабаха. Об этом 15июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать информацию о том, что США оказывают давление на Арцах для проведения диалога Степанакерт-Баку.

Она отметила, что еще вчера видела в СМИ публикации, в которых говорилось о том, что Вашингтон угрожал представителям Нагорного Карабаха, а сегодня эта тем получила свое развитие.

"Я думаю, что американская сторона просто обязана их прокомментировать. Мы действительно обеспокоенные. Если эти факты подтвердятся, то они в очередной раз подорвут их реноме в качестве посредника. Посредник - это тот, кто пытается привнести гармонию в урегулирование, кто пытается примерить стороны, найти точки соприкосновения. Я первый раз вижу в новейшей истории информацию о том, что страна, претендующая на роль посредника угрожает участнику урегулирования применением силы для реализации своей посреднической роли. То есть силой, угрозами и шантажом заставляют садиться за стол переговоров, участвовать в каких-то форумах, которые посредники нарисовали себе в уме", - сказала Захарова.

Она еще раз призналась, что не видела такого в новейшей истории, и призвала дать слово США, чтобы они либо опровергли, либо разъяснили, что имеют ввиду. "Информация, шокирует", - резюмировала она.

Отметим, что сегодня, ряд российских СМИ со ссылкой на диписточник в Вашингтоне сообщили, что США ультимативной форме принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа угрожают контртеррористической операцией. "В Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора. Цель - внедрение США в регион. Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - пишут СМИ.