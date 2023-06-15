Четверг, 15 Июня 2023 14:43

АрмИнфо. Генерал Григорий Хачатуров находится в заключении уже 3 месяца. Об этом написал оппозиционный депутата парламента Армении от фракции "Честь имею" Тигран Абраамян.

По словам депутата, главная цель тех, кто выставил страну на торги, - показать, что они готовы пойти на самые безнравственные шаги по отношению к тем, кто им противостоит.

"Единственное "преступление" Хачатурова в том, что он не только не

скрывает своих позиций, но и защищает их всеми возможными способами.

Хачатуров "виновен" в том, что не пошел на сделку с властью, не

выразил готовности сдать страну, более того, публично "показал зубы"

и воевал.

Генерал находится под замком, потому что любой очаг сопротивления представляет угрозу для этой власти, и они работают против него всеми способами: давлением, увольнением, дискредитацией, угрозами или просто лишением свободы", - считает депутат.

Напомним, что 20 февраля СНБ Армении представила прокурору ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении занимавшего в 2006- 2010 гг должность командира части Г.Х (Григорй Хачатуров - ред.) за легализацию (отмывание денег) недвижимого имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем с использованием должностного положения.

Генерал Григорий Хачатуров - сын экс-главы Генштаба и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. В июле 2021 г. Г. Хачатуров покинул должность командира 3 армейского корпуса. Неоднократно участвовал в антиправительственных акциях протеста. Как заявил СМИ адвокат Хачатурова - Акоп Енокян, его подзащитный проходит по делу экс-министра обороны, главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна, обвиняемого в присвоении и растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными обязанностями. Согласно генпрокуратуре, распоряжением Оганяна (в бытность министром) были проданы территории и здания расположенных в Араратской области ряда воинских частей по ценам намного ниже рыночных. Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан Григорию Хачатурову. Он был заключен под стражу 16 марта текущего года.