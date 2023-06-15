Четверг, 15 Июня 2023 14:42

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Агван Варданян подтверждает с вое заявление, сделанное им в одном из армянских СМИ, которое касалось формирования отряда смертников для смены власти в стране.

В беседе с журналистами 15 июня Варданян заявил о том, что речь идет о 100 смертниках, которые должны быть готовыми и решительными для того, чтобы пойти до конца <ради избавления страны от этого зла>. Причем, как заметил парламентарий, число 100 является условным. <У меня зарегистрировано свыше 200 человек. Эти люди представляют различные сферы - и политику, и бизнес, и культуру, и церковь, и военное дело. Из этой группы людей необходимо сформировать политическую элиту, которая в своей деятельности будет руководствоваться национальными интересами>, - заявил Агван Варданян.

Он с сожалением констатировал, что оппозиционное поле страны в настоящее время разделено, и по этой причине Армении необходима группа людей, которых бы объединяли ценности и мышление, направленные на спасение страны. <Главной миссией этих людей должна стать идея освобождения Армении от нынешних правителей, естественно, политическим путем. Стержнем их деятельности должна быть идея завтрашней власти, с использованием которой появится возможность вывести страну из этих руин>, - подчеркнул парламентарий, добавив, что новую элиту необходимо сформировать путем принуждения. <Моей же задачей будет содействие в формировании этой элиты, которая должна быть готова повести бескомпромиссную борьбу до конца против этого зла>, - заявил парламентарий, добавив, что эти люди сами должны решить, будут ли они до конца руководствоваться государственными интересами или не готовы к этому. <Это будет и проверка на вшивость>,

- подчеркнул депутат.

Отвечая на вопрос о сопоставлении идеи Варданяна с событиями 27 октября 1999 года, парламентарий заметил, что наступит время, и события той поры будут полностью раскрыты. <Но когда власти постоянно приводят примеры событий 1999 года и 1 марта 2008 года, эти обоснования безосновательны. Когда некоторые мои коллеги по правящей фракции заявляют о том, что в 1998 году в стране произошел государственный переворот, я всегда заявлял, что говорить об этом спустя 25 лет является свидетельством отсутствия мужского достоинства, когда они прятались за спинами прежних правителей. Если ты мужчина, тогда возвысил бы свой голос тогда. Сегодняшняя же их агрессивность говорит об их ничтожности>, - подчеркнул парламентарий.