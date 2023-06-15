Четверг, 15 Июня 2023 14:40

АрмИнфо. ВС Азербайджана подвергли минометному огню армянские позиции в направлении села Тех в Сюникской области РА. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

"15 июня в 11:45 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе села Тех, в том числе из минометов", - сообщает МО РА.

В свою очередь в Армии обороны Арцаха назвали дезинформацией, распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что 15 июня около 08:45 подразделения АО якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах.

"Министерство обороны Азербайджана, пытаясь оправдать стрельбу своих подразделений в направлении мирных жителей, выполняющих сельскохозяйственные работы, вновь искажает действительность, в очередной раз заявляя о срыве якобы инженерных работ, проводимых в Мартунинском районе.

Как мы уже сообщали, 14 июня между 09:15 и 11:14 азербайджанская сторона открыла огонь из стрелкового оружия по мирным жителям, выполнявшим сельскохозяйственные работы в общинах Мачкалашен и Чартар Мартунинского района", - говорится в сообщении АО НКР.

Добавим, что ранее Пограслужба РА сообщила о попытке вражеской стороны установить азербайджанский влаг на суверенной территории РА в направлении Лачинского коридора.