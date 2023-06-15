Четверг, 15 Июня 2023 14:33

АрмИнфо.Постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в ходе своего выступления на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки "Культура мира" коснулся опасности проявлений нетерпимости и разжигания ненависти.

Как сообщает пресс-служба Постпредства РА при ООН, приветствуя Стратегию и План действий ООН по борьбе с языком ненависти

Генерального секретаря ООН, Маргарян призвал Управление ООН по предотвращению и защите от геноцида четко указать на растущие проявления языка ненависти, которые представляют опасность совершения преступлений.

Была отмечена ключевая роль ЮНЕСКО в продвижении культуры мира и сохранении культурного наследия.

Постоянный представитель Армении отметил, что армянские христианские памятники в Нагорном Карабахе находятся на грани полного уничтожения, напомнив также об уничтожении Азербайджаном армянского наследия в Нахиджеване.

Маргарян подчеркнул, что Армения давно обращалась в ЮНЕСКО с просьбой направить в Нагорный Карабах и прилегающие районы миссию по установлению фактов с целью поддержки сохранения культурного наследия региона, но усилия международных организаций по осуществлению миссии по установлению фактов на месте постоянно препятствует Азербайджан.