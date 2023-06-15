Четверг, 15 Июня 2023 11:02

АрмИнфо. В составе делегации группы дружбы Армения-Бельгия в рамках рабочего визита в Брюссель мы встретились с членами группы дружбы Бельгия-Армения парламента Бельгии. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Республики Армения, беспартийная Тагуи Товмасян.

По ее словам, в рамках рабочего визита в Брюссель также состоялась встреча с делегацией, возглавляемой председателем Европейского офиса "Ай Дат" АРФД Гаспаром Карапетяном.

"Говоря о гуманитарных проблемах, вызванных блокадой Арцаха Азербайджаном в течение полугода, политикой этнических чисток и геноцида, проводимой Азербайджаном, я подняла вопрос о необходимости реализации права народа Арцаха на самоопределение и подчеркнула, что международное сообщество должно способствовать признанию права народа Арцаха на самоопределение по примеру Косово.

Я представила своим коллегам посягательства Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, которые не обошлись без жертв и раненых с армянской стороной, а также случаи обстрела гражданских объектов и автомобилей экстренных служб. Я попросила, если возможно, содействовать усилиям по созданию буферной зоны за пределами суверенной территории Республики Армения, исходя из соображений безопасности.

В завершение встречи я выразила особую благодарность Гаспару Карапетяну и его команде за широкомасштабную проармянскую деятельность", - сообщила Товмасян.

"Вы, живя в Бельгии, проводите гораздо большую патриотическую работу, чем некоторые деятели РА в Армении", - отметила Товмасян в своем выступлении.