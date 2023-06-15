Четверг, 15 Июня 2023 11:00

АрмИнфо. Министерство окружающей среды Армении выступило с разъяснениями относительно утверждений властей Азербайджана о якобы вредном характере для экологии строящегося в населенном пункте Ерасх металлургического завода.

В комментариях ведомства подчеркивается, что на предприятии предусмотрено осуществлять переработку лома черных металлов. Процесс переработки будет осуществляться с использованием индукционной печи, работающей исключительно на электричестве. Более того, предполагаемая деятельность не может рассматриваться как оказывающая трансграничное вредное воздействие. Годовая производительность в 108 тысяч тонн считается небольшим объемом для переработки лома черных металлов, поскольку производительность таких перерабатывающих заводов обычно начинается от 1 млн тонн. Завод будет располагаться примерно в 5 км от села Ерасх, и планируемая деятельность не может оказывать негативного воздействия на земельные участки. Там нет водно-болотных угодий. Воздействие намечаемой деятельности на существующие археологические, культурные или исторические памятники в этом районе также исключается, учитывая, что ближайший памятник находится на расстоянии около 12 км. Применяемые современные технологии и запланированные природоохранные мероприятия сведут к минимуму негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Негативное воздействие на атмосферный воздух также исключено. На выхлопных газах будет установлена двухступенчатая система очистки, эффективность которой составит 99%. Установленные системы обеспечат более низкий уровень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Кроме того, для улучшения условий рассеивания в атмосфере планируется прокладка трубы высотой в 33-35 м для выпуска газов в атмосферу. Содержание пыли в газах индукционных печей в несколько раз меньше, чем у дуговых печей. Воздействие на водные ресурсы исключено. Потребность в воде планируется удовлетворять за счет подземных вод, уровень которых в районе очень близок к поверхности. Вода для технических нужд будет использоваться только для охлаждения печей. Суточный расход оборотной воды планируется на уровне 328,8 куб.м. Утечек воды из производственного процесса не планируется, завод будет работать с замкнутой оборотной системой. Пресная вода используется только для пополнения циркуляционной системы. Планируется сооружение современной станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с эффективностью в 95-98%. Очищенная вода может быть сброшена в наземные каналы района и использована для орошения территории. Пограничная река Аракс находится на расстоянии 6 км. Вредное воздействие исключено, учитывая, что технологические процессы не предусматривают вредных сбросов в водный объект. Воздействия на фауну и флору нет. Животный и растительный мир на данной территории отсутствует, в случае их обнаружения будут приняты соответствующие меры по сохранению в соответствии с законодательством РА. Отрицательное воздействие на земельные ресурсы также не может рассматриваться. Завод планируется построить в месте, где имеются полуразрушенные здания, остатки дамбы и т.д. Плодородный слой почвы на участке деятельности отсутствует. Обращение с отходами также будет осуществляться в соответствии с установленными законодательством требованиями. Лом черных металлов относится к неопасным отходам. Неопасный шлак, образующийся при выплавке черного металла, предназначен для использования в дорожном строительстве и других целях.

Напомним, что Азербайджан, выражая якобы обеспокоенность экологическими причинами строящегося завода состоянием, 13 и 14 июня подверг предприятие обстрелам, в результате которых были повреждены два гражданских автомобиля и административное здание завода. Кроме того, в результате обстрела 14 мая ранения получили двое граждан Индии. Их состояние здоровья, по данным Минздрава РА, оценивается как средней тяжести. Они были прооперированы. По данному факту в СК Армении возбуждено уголовное дело. 14 июня, выступая в парламенте Армении глава МИД РА Арарат Мирзоян заявил, что главной целью Баку является воспрепятствование в реализации проекта, который может стать серьезным стимулом для развития экономики страны