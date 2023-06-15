Четверг, 15 Июня 2023 10:58

АрмИнфо. В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с ранением двух иностранных граждан, в результате обстрела Азербайджаном строящегося завода в Ерасхе Араратской области РА.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что 2 гражданских сотрудника аффилированной с США компании в Армении получили ранения в результате обстрела со стороны Азербайджана. Мы вновь повторяем наш призыв к сдержанности вдоль границ, пока стороны работают над достижением прочного и сбалансированного мира", - написал в своем микроблоге в Твиттер руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Напомним, что 13 и 14 июня ВС Азербайджана открывали огонь в направлении строящегося в Ерасхе армяно-американского металлургического завода.

В результате обстрела были повреждены два гражданских автомобиля и административное здание завода. Кроме того, в результате обстрела металлургического завода 14 мая, ранения получили двое граждан Индии. Их состояние здоровья, по данным Минздрава РА, оценивается как средней тяжести. Они были прооперированы. По данному факту в СК Армении возбуждено уголовное дело.