Четверг, 15 Июня 2023 10:57

АрмИнфо. Члены гражданской наблюдательской миссии ЕС в Армении посетили территорию строящегося в Ерасхе завода, который был обстрелян ВС Азербайджана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

"Наблюдатели ЕС посетили территорию металлургического завода в Ерасхе, который подвергся обстрелу со стороны Азербайджана", - написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что 13 и 14 июня ВС Азербайджана открывали огонь в направлении строящегося в Ерасхе армяно-американского металлургического завода.

В результате обстрела были повреждены два гражданских автомобиля и административное здание завода. Кроме того, в результате обстрела металлургического завода 14 мая, ранения получили двое граждан Индии. Их состояние здоровья, по данным Минздрава РА, оценивается как средней тяжести. Они были прооперированы. По данному факту в СК Армении возбуждено уголовное дело.