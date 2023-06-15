Четверг, 15 Июня 2023 08:18

АрмИнфо. “Я разочарован отсутствием более четкой позиции Европарламента в отношении ситуации в Арцахе”, - заявил в интервью АрмИнфо депутат Европарламента от Италии Фабио Массимо Кастальдо (Fabio Massimo Castaldo).

“Увеличение экспорта газа из Азербайджана в Европу не объясняет то, почему Европейский Союз не должен брать на себя твердое обязательство и защитить законную просьбу Армении в обеспечении безопасности не только армян в Армении, но и армян в Нагорном Карабахе, которые находятся в блокаде уже много месяцев в отсутствии продуктов питания и других естественных потребностей, необходимых для того, чтобы продолжить жить на своей земле”, - отметил евродепутат.

По его словам, энергетическая безопасность важна для Европы, поскольку из-за войны в Украине, Европе пришлось диверсифицировать источники энергии. В то же время, когда дело касается вопроса защиты верховенства закона, содействие ЕС правам человека, международному правопорядку, на основе посредничества и диалога, не могут быть предметом торга, в котором побеждает обыкновенный бизнес-интерес.

“Я предполагаю, что есть связь между тем, как относится ЕС к проблеме блокады Лачинского коридора и к Азербайджану с его энергетическими ресурсами, - отметил Кастальдо. «Это мое предположение. Конечно, Боррель никогда не говорил такого, но мы все прекрасно помним, когда глава Еврокомиссии хвалила Баку и назвала его надежным экономическим партнером. Разумеется, Баку может быть важным коммерческим партнером, но “надежным”? Если вы хотите такие отношения с авторитарным режимом, тогда нужно со всеми их устанавливать, а не пытаться удовлетворить того, кто более выгоден по экономическим причинам для нашего континента”, - сказал евродепутат.

Он добавил, что требует от своего правительства Италии также четкой позиции. Будучи в оппозиции, нынешний премьер-министр Мелони придавала гласности вопрос защиты армян Арцаха, говоря об общих христианских корнях, а теперь ее правительство не просто укрепляют отношения с Азербайджаном, но и продает оружие Баку. “Старый мессидж полностью противоречит тому, какую позицию должна была занять премьер, чтобы быть по-настоящему справедливой, у которой есть правила и принципы”, - отметил он.

Депутат призвал ЕС быть четким в своей позиции и не стесняться защищать свои принципы, и не быть слабым с сильным и сильным со слабым. «Эти двойные стандарты подрывают доверие к нам», - отметил он.

Говоря о призывах в Европарламенте ввести санкции в отношении Азербайджана, Кастальдо выразил сомнение относительно того, что они будут одобрены. “Однако санкции полностью были бы оправданы. Если мы были так жестки с Россией, что было абсолютно необходимо, я не понимаю, почему мы не можем применить одинаковый подход к Азербайджану, который также напал на суверенную территорию Армении с целью расширить свои границы, добиваясь открытия так называемого “зангезурского коридора” в Нахичевань. “Не так решаются международные конфликты, это важно делать через диалог, переговоры. Позиция Армении полностью понятна. Ереван может дать право на прохождение через свою территорию, но с полным уважением суверенитета Армении.

Говоря о том, что Армения признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана, евродепутат отметил, что Пашинян был вынужден капитулировать, потому что остался в одиночестве, поскольку Россия не вовлечена в защиту страну так, как в прошлом, а с другой стороны, Анкара полностью поддерживает Баку в вопросе воплощения своей повестки против армян. “Если бы в 2020 году мы бы приняли санкции против Азербайджана, а не занимались простыми разглагольствованиями, такой бы ситуации не было.

Вопрос в том, почему мы приняли такую сильную дружественную позицию в отношении Украины, и не применяем такой же подход по отношению к Армении. Это свидетельство отсутствия последовательности в политике ЕС, которая находится в полном противоречии в нашей геополитической повесткой”, - подчеркнул Кастальдо. “Я хочу видеть одинаковый подход в одинаковой ситуации, иначе мы будем производить впечатление, что геополитический фактор для нас играет доминирующую роль и мы легко поддаемся влиянию. Так мы потеряем доверие и рычаги воздействия. Я полностью поддерживаю армянский народ, но он не одинок, во всяком случае, в этом парламенте у него есть как минимум трое депутатов, которые способны встать на защиту правды и бороться”.

Касаясь мандата миссии Европейского Союза, евродепутат отметил, что понимает, когда люди, занимающие высокие должности должны использовать дипломатический язык, но тем не менее, необходимы конкретные действия. “Создание миссии наблюдателей ЕС - был первым шагом, но мы должны расширить полномочия этой миссии, а также количество представителей, которые наблюдают за состоянием границы, иначе возникнет угроза нового витка насилия не только на границе Армении и Азербайджана, но и в Арцахе”, - отметил евродепутат.