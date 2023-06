Среда, 14 Июня 2023 20:42

АрмИнфо. В этом году международный кинофестиваль <Золотой абрикос> отмечает свое 20-летие. В порядке исключения, из-за юбилейной даты, команда фестиваля выбрала слоган - "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее).

В ходе пресс-конференции 14 июня директор и художественный руководитель Фестиваля Карен Аветисян пояснил, что во время юбилеев, как правило, подводят итоги, но подобный слоган был выбран с целью акцентировать внимание на грядущем будущем. <Уверены, что как в любой другой сфере, так и в искусстве, культуре, да и в обычной жизни, важно, чтобы оглядываясь назад, мы направляли взгляд и в будущее>, - сказал он.

Ссылаясь на итоги предыдущего года, Карен Автетисян подчеркнул, что в ряде международных СМИ были публикации о <Золотом абрикосе>, где говорилось, что это самое интересное культурное событие в постсоветском регионе. <Это для нас большая мотивация, вдохновение и шанс и в дальнейшем будущем укрепить эти позиции, став важным культурным <знаменоносцем> в этом в большом регионе, что является нашей мечтой, целью>, - подчеркнул директор кинофестиваля.

Вместе с тем, Аветисян анонсировал приезд в Армению братьев Дарден - Жан-Пьера и Люка, которые являются лауреатами всех премий Каннского кинофестиваля, лауреата Венецианского кинофестиваля, известного филиппинского режиссера Лава Диаса, оскароносного продюсера Джереми Томаса, португальского режиссера Петро Косты, казахстанского режиссера Сергея Дворцевого, главного консультанта Каннского кинофестиваля по постсоветскому региону Жоэля Шапрона и др.

Руководитель международного департамента кинофестиваля <Золотой абрикос> Варвара Ованнисян рассказала, что каких-либо изменений по традиционной конкурсной программе не произошло. Как обычно будет проведен международный конкурс полнометражного кино, в котором будут представлены 11 фильмов, отобранные из 90 заявок. В программе <Региональная панорама> будут соревноваться 10 фильмов, в том числе армянского производства, в конкурсной программе короткометражного кино <Кориз> - 10 фильмов, созданных армянскими режиссерами.

Откроется кинофестиваль, по словам Ованнисян, фильмом Джессики Вудворт <Лука>, который был снят в сотрудничестве Армении с Бельгией, Нидерландами и рядом других стран. Примечательно, что одну из главных ролей в этой картине исполнил армянский актер Самвел Тадевосян. А закроется <Золотой абрикос> фильмом Атома Эгояна <Календарь>, которому в этом году исполнилось 30 лет.

Помимо этого, будет представлена специальная программа, посвященная 100-летию армянского кино, а также пройдет первый в Армении ретроспективный показ фильмов Самуэля Хачикяна.

Отметим, что открытие кинофестиваля состоится 9 июля в Спортивно-концертном комплексе имени К. Демирчяна. Основные площадки фестиваля - кинотеатр <Москва> и Дом кино, традиционные рандеву пройдут в AGBU.