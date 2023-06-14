Среда, 14 Июня 2023 20:40

АрмИнфо. Военная полиция Министерства обороны Армении призывает граждан воздерживаться от любых действий, направленных на нанесение ущерба репутации и авторитету Вооруженных Сил РА и не поддаваться на уговоры мошенников.

Согласно сообщению пресс-службы МО РА, военная полиция регулярно проводит онлайн- мониторинг, в результате которого были выявлены случаи сбора средств среди граждан под предлогом помощи армии. В частности, в течение 2022-2023 годов пользователь Facebook З.С. осуществил сбор средств через свою страницу, собрав с граждан от 500 тысяч до 1 млн драм, значительную часть которых, по всей видимости, присвоил. Другой пользователь Facebook, Е.С., разместив на своей странице номера банковских счетов, собрал около 300 тысяч долларов США как с граждан РА, так и с лиц, проживающих за границей, якобы с целью приобретения для армии необходимых вещей. Между тем было установлено, что большую часть указанной суммы он, по-видимому, присвоил.

В связи с указанными двумя случаями возбуждено уголовное дело по статье 255 УК РА (мошенничество).

<Военная полиция Министерства обороны РА продолжает осуществлять оперативно- розыскные мероприятия в направлении выявления лиц, занимающихся противоправной и преступной деятельностью, исходя из личных интересов, под предлогом оказания помощи Вооруженным Силам РА, и дачи этой деятельности уголовно-правовой оценки>, - говорится в сообщении.